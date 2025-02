İngiliz punk ve folk şarkıcısı Frank Turner İstanbul'da konser verecek

Yayınlanma: 20.02.2025 - 17:17

Güncelleme: 20.02.2025 - 17:17

İngiliz punk ve folk şarkıcısı Frank Turner, 16 Mart'ta Taksim Narmanlı Han'da müzikseverlerle buluşacak.

Bugüne kadar yayınladığı 10 stüdyo albümüyle geniş hayran kitlesine ulaşan İngiliz şarkıcının konseri öncesinde, Second grubunun solisti Özgün Semerci ve Slovak müzisyen Peter Aristone da sahneye çıkacak.

"No Man's Land" albümü ilgi gören Frank Turner, "The Way I Tend To Be", "Recovery" ve geçen yıl Ted Lasso dizisinde yer alan "I Still Believe" şarkılarıyla tanınıyor.

FRANK TURNER KİMDİR?

İngiliz şarkıcı, söz yazarı ve folk-punk sanatçısı Frank Turner, müziğe olan tutkusu ve etkileyici sözleriyle geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. 28 Aralık 1981’de Bahreyn’de doğan Turner, eğitimini Eton College ve London School of Economics’te tamamladı.

Müzik kariyerine post-hardcore grubu Million Dead ile başlayan Turner, grubun dağılmasının ardından solo kariyerine yöneldi. Folk ve punk unsurlarını harmanladığı tarzıyla dikkat çeken sanatçı, “Love Ire & Song”, “England Keep My Bones” ve “Be More Kind” gibi başarılı albümlere imza attı.

Sosyal ve politik temaları ele alan şarkılarıyla tanınan Turner, dünya çapında birçok konser vererek sadık bir dinleyici kitlesi oluşturdu. Enerjik sahne performansları ve samimi şarkı sözleriyle tanınan sanatçı, kariyerine hız kesmeden devam etmektedir.