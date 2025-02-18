Buika ve Kibariye'nin birlikte vereceği konser 26 Şubat'a ertelendi
BKM tarafından düzenlenen, İspanyol müziğinin Grammy ödüllü sesi Buika ile arabesk ve pop müzik şarkıcısı Kibariye'nin yarın birlikte vereceği konser ertelendi.
BKM'den yapılan açıklamaya göre, konser, sanatçı Buika'nın geçirdiği ağır gribal enfeksiyon nedeniyle 1 hafta sonra gerçekleştirilecek.
Satın alınan biletlerin yine geçerli olacağı konser, daha önce planladığı gibi Volkswagen Arena'da 26 Şubat Çarşamba akşamı yapılacak.
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