Buika ve Kibariye'nin birlikte vereceği konser 26 Şubat'a ertelendi

Yayınlanma: 18.02.2025 - 16:22

Güncelleme: 18.02.2025 - 16:22

BKM'den yapılan açıklamaya göre, konser, sanatçı Buika'nın geçirdiği ağır gribal enfeksiyon nedeniyle 1 hafta sonra gerçekleştirilecek.

Satın alınan biletlerin yine geçerli olacağı konser, daha önce planladığı gibi Volkswagen Arena'da 26 Şubat Çarşamba akşamı yapılacak.