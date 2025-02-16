Limak Filarmoni Orkestrası, İstanbul ve Ankara'da konser verecek

Limak Filarmoni Orkestrası, "Operanın Yıldızlarıyla Buluşma" isimli konser dizisiyle İstanbul ve Ankara'da sanatseverlerle buluşacak.

Limak Filarmoni Orkestrası, İstanbul ve Ankara'da konser verecek
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AA
Yayınlanma: 16.02.2025 - 20:57

Limak Filarmoni Orkestrası, operanın ünlü isimlerini bir araya getireceği yeni yıl konserlerini İstanbul ve Ankara'da gerçekleştirecek.

Geçen ekimde Barselona'daki konseriyle yurt dışına açılan orkestra, bu sene, "Operanın Yıldızlarıyla Buluşma" isimli konser dizisiyle 17 Şubat'ta İstanbul Volkswagen Arena'da, 19 Şubat'ta Ankara Congresium Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşacak.

Orkestra ve operanın ünlü isimleri, La Boheme, Madama Butterfly, Tosca, Manon Lescaut gibi opera eserleriyle popüler Türkçe ve yabancı parçaların yer aldığı geniş repertuvarla izleyici karşısına çıkacak.

Limak Filarmoni Orkestrası'nın yeni yıl konserlerinde, dünya çapında birçok operada başrol seslendiren ünlü tenor Murat Karahan, özellikle Verdi operalarındaki performanslarıyla tanınan lirik soprano Eleonora Buratto, performansı ve ödülleriyle başarısını kanıtlamış genç soprano Carolina Lopez Moreno izleyiciyle buluşacak.

Konserler, Metropolitan Opera ve New York Filarmoni Orkestrası gibi orkestralarla çalışan İtalyan şef Alvise Casellati yönetiminde gerçekleşecek.

Bilet satışından sağlanan tüm gelir Limak Vakfının Türkiye'nin Mühendis Kızları projesinden yararlanan mühendislik öğrencilerinin eğitiminde kullanılacak.


Etiketler: #orkestra #konser #Volkswagen Arena

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