İnönü’nün kızı Özden Toker, Musiki Muallim Mektebi’ni ziyaret etti

Türkiye Cumhuriyeti’nin 2’nci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün kızı Özden Toker, torunu CHP Eski Milletvekili Gülsüm Bilgehan Toker ve torununun eşi Mustafa Bilgehan ile birlikte Mamak Belediyesi Kültür Merkezi Olarak Kullanılan Musiki Muallim Mektebi’ni ziyaret etti. Klasik müzik dinletisinden sonra kültür merkezinin içinde bulunan müzik müzesini ve Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Kütüphaneleri’ni gezen Özden Toker ve beraberindekiler Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin’den bilgi aldı. Özden Toker, duygularını “Biz babamla en az on kez bu binaya konser dinlemeye geldik. Hatta birinde İdil Biret altı yaşında sandalyeye yetişemiyor. Altına kıta koydular dinledik. Babamla bu konserlere kardeşlerim Erdal ve Ömer'le de çok geldik. Hatta bir keresinde Şükrü Saraçoğlu babama bir şeyler anlatıp evrakların bir kısmını burada imzalattı” diyerek anlattı.