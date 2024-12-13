İnsan haklarına felsefeyle bakılacak

Kuçuradi Felsefe ve İnsan Hakları Vakfı'nın 10. yılı dolayısıyla düzenlenen "İnsan Haklarına Felsefeyle Bakınca" toplantısı, 14 Aralık'ta Maltepe Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

İnsan haklarına felsefeyle bakılacak
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.12.2024 - 12:20
Kuçuradi Felsefe ve İnsan Hakları Vakfı'nın kuruluşunun 10. Yılı vesilesiyle Maltepe Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen "İnsan Haklarına Felsefeyle Bakınca" konulu toplantı, 14 Aralık Cumartesi günü, 10:00-18:00 saatleri arasında, Yaşar Kemal Kültür Merkezinde gerçekleştirilecektir.
Toplantının sonunda Vakfın düzenlediği aynı konulu makale yarışmasının ödül töreni yapılacaktır.

Maltepe Belediyesi Başkanı Mimar Esin Köymen ve Kuçuradi Felsefe ve İnsan Hakları Vakfı Başkanı Prof. Dr. İoanna Kuçuradi'nin açış konuşmalarını yapacağı üç ana oturumlu toplantıda 21. Yüzyılda İnsan Felsefesi ve Etik, Hukuk Felsefesi ve Eğitim Felsefesi Bağlamında İnsan Hakları üzerine sunumlar yapılacak.


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