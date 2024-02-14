Nuri Bilge Ceylan'ın katılımıyla Akbank Kısa Film Festivali'nin jüri üyeleri belli oldu...

Akbank Kısa Film Festivali'nin jüri üyeleri Akbank Sanat tarafından açıklandı. Bu yıl 20'ncisi düzenlenecek olan Akbank Kısa Film Festivali Nuri Bilge Ceylan'ın katılımı ile gerçekleşecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.02.2024 - 16:04
Nuri Bilge Ceylan'ın katılımıyla Akbank Kısa Film Festivali'nin jüri üyeleri belli oldu...
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Akbank Kısa Film Festivali'nin jüri üyeleri belli oldu. Akbank Sanat tarafından yapılan açıklamaya göre festival, yeni sinemacıları desteklemek ve kısa film üretimini teşvik etmek amacıyla 25 Mart - 4 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek. 

Festival, Türkiye'den ve dünyadan toplam 2 bin 421 kısa film başvurusu aldı. Ulusal yarışmanın ana jürisi, Gökçe Bahadır, Ozan Açıktan, Erkan Kolçak Köstendil, Ece Dizdar ve Akbank Sanat Müdürü Derya Bigalı'dan oluşacak. Uluslararası yarışmanın jürisinde ise Tahmina Rafaella, Mehmet Günsür, Viorica Capdefier, Ali Asgari ve Akbank Sanat Müdürü Derya Bigalı yer alacak. 

Ayrıca, "Forum Senaryo Yarışması" ana jürisinde Ceylan Özgün Özçelik, Nermin Yıldırım ve Tansu Biçer görev alacak. "Genç Bakışlar" yarışmasının jürisi ise Melisa Şenolsun, Müge Büyüktalaş ve Sinan Kesova'dan oluşacak. Festival kapsamında Nuri Bilge Ceylan'ın da katılacağı özel gösterimler ve söyleşiler düzenlenecek. Ayrıca, "Erişilebilir Her Şey" sosyal girişimi sürdürülebilirlik temalı filmlerden oluşan özel bir gösterim gerçekleştirecek.


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