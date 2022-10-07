İranlı yönetmen Majid Majidi, "Bozok Film Festivali"ne katılacak
Yozgat'ta bu yıl ilk kez düzenlenecek "Bozok Film Festivali"nde, İranlı yönetmen Majid Majidi sinemaseverlerle bir araya gelecek.
Bozok Film Festivali yönetimince yapılan yazılı açıklamada, festivalin, Valilik himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteği, Yozgat Belediyesi ile Yozgat Bozok Üniversitesi'nin paydaşlığı ve Sinema Okuryazarları Derneğinin yürütücülüğünde 19-21 Ekim'de düzenleneceği belirtildi.
Festivale İranlı yönetmen, film yapımcısı ve senarist Majid Mejidi'nin katılacağı bildirilen açıklamada, 1985'te Mohsen Makhmalbaf'ın "Boykot" adlı filmiyle İran sinemasına adım atan Majidi'nin, dünyaca ünlü yapımlarla sinemada ses getirdiği kaydedildi.
Açıklamada, Majidi'nin 1997'de yönetmenlik koltuğunda oturduğu "Cennet'in Çocukları" adlı filminin Oscar ve 71. Akademi Ödülleri En İyi Yabancı Film Dalı'nda aday gösterildiği de hatırlatıldı.
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