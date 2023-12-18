İş Sanat sahnesinde Bach akşamı yaşandı

İş Sanat dinleyicileri, Grammy ödüllü Alman yaylı çalgılar topluluğu Concerto Köln eşliğinde ünlü İtalyan keman virtüözü Giuliano Carmignola’dan Johann Sebastian Bach konçertolarının ne kadar iyi yorumlanabileceğini gördü.

Gülçin Gülan
Yayınlanma: 18.12.2023 - 03:00
İş Sanat sahnesinde Bach akşamı yaşandı
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Konserde üç Bach keman konçertosu çalan Carmignola, bis parçası olarak da Bach’ın iki keman için konçertosunu topluluğun birinci kemancısı ile birlikte yorumladı. Topluluğun Barok dönem repertuvarından yüksek birliktelikle çaldığı iki besteci Pietro Locatelli, Benedetto Marcello’nun eserleri de alkışlandı.

İş Sanat konserleri bu akşam saat 20.30’da kariyerlerinin başındaki müzisyenlere sahne deneyimi sunarak destek olmak amacıyla sürdürdüğü Parlayan Yıldızlar ile devam ediyor. Gecede iki genç yıldız Ege Dikbıyık (viyolonsel), Gülce Hanişoğlu (obua) konser verecek.


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