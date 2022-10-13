"Işığın Yazdığı Şiir" enstalasyonu ziyaretçilerine farklı bir deneyim yaşatıyor
Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nin "Beyoğlu Şiir Yolu" projesi kapsamında hazırlanan "Işığın Yazdığı Şiir" enstalasyonu ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.
Şair Orhan Veli Kanık'ın dünyanın en çok okunan şiiri unvanlı "Anlatamıyorum" şiiri, Beyoğlu'nun hafıza mekanlarından Galipdede Caddesi'ne yansıtılıyor.
Enstalasyon, günlük telaşları arasında caddeden geçen yerli ve yabancı turistlere görsel ve kavramsal zenginlikte sanat deneyimi yaşatıyor.
Caddenin üstünü örtecek şekilde hazırlanan enstalasyonda şairin dizelerinin gün ışığından süzülen gölgesi yere Türkçe yansırken, bilgilendirme panosunda ise Türkçenin yanı sıra Arapça, İngilizce ve Rusça çevirileri de okunabiliyor.
Projesini Buzzağı Medya'nın üstlendiği enstalasyonun sanatsal tasarımında ise Artizan Sanat imzası bulunuyor.
Video Haberler
- Otomobilini cep telefonu ile takas etti
- Plastik kaplardan yiyecek ve içecek tüketmemeli
- Gaziantep'te pamuk hasadı başladı
- Topluma hizmet dersinde Meriç Nehrinden çöp toplandı
- Sezonun ilk kestanesi, kilosu 250 liradan alındı
- 'Kargo almadın' dediler icra takibi başlattılar
- Endemik kelebeklerinin kanat desenleri elbise oldu
- Sokak hayvanlarına yuva
- 'Talimat' skandalı sonrası bu kez de 'altyazı' utancı!
- Ege'nin lezzetli yemekleri yolcularla buluştu
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Saray Rejimi’nin piyadesi...
- Büyük lokma ye büyük konuşma!
- Türban önerisi AKP’yi böldü
- Metrelerce yükseklikten düştü
- Soylu'nun asıl planı ortaya çıktı
- Ece Uslu'dan yıllar sonra gelen Kadir İnanır itirafı
- Kılıçdaroğlu'ndan 'Çelebi' yorumu
- İşte Erdoğan'ın faizden elde ettiği gelir
- Millet İttifakı önde, MHP baraj altı!
- 'Türkiye' formüllü doğalgaz çıkışı