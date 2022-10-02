Beyoğlu Kültür Yolu Festivali ilk gününde renkli görüntülere sahne oldu
Beyoğlu Kültür Yolu Festivali ilk gününde renkli görüntülere sahne oldu. Festival kapsamında yapılan yöresel dans gösterileri vatandaşların beğenisini topladı.
Beyoğlu Kültür Yolu Festivali başladı. Festival kapsamında farklı ülkelerden gelen sanatçıların kostümleri ile Taksim Meydanı ve Atatürk Kültür Merkezi önünde yaptığı dans gösterileri renkli görüntülere sahne oldu.
Dans gösterilerini ilgi ile izleyen yurttaşlar, alkışları ile sanatçılara eşlik etti.
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