Beyoğlu Kültür Yolu Festivali ilk gününde renkli görüntülere sahne oldu

02 Ekim 2022 Pazar, 17:47

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali başladı. Festival kapsamında farklı ülkelerden gelen sanatçıların kostümleri ile Taksim Meydanı ve Atatürk Kültür Merkezi önünde yaptığı dans gösterileri renkli görüntülere sahne oldu.

Dans gösterilerini ilgi ile izleyen yurttaşlar, alkışları ile sanatçılara eşlik etti.