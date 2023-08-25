Işıltılı kariyer, derin anılar: Nisa Serezli'nin yaşam serüveni
Nisa Serezli, 1964'te "Şahane Züğürtler", 1966'da "Tatlı Kaçık" piyeslerindeki oyunculuğuyla "Yılın en başarılı kadın oyuncusu" seçildi. Çok sayıda oyunu Türkçeye tercüme eden, sinema filmleri çevirileri ve seslendirme de yapan Serezli'nin yaşamı merak ediliyor. Peki, Nisa Serezli kim, nereli? Nisa Serezli hangi filmlerde oynadı? İşte ayrıntılar...
Nisa Serezli; yer aldığı Tatlı Kaçık, Bozuk Düzen, Kupa Kızı gibi filmlerle tanınıyor. Oyunculuk dışında çevirmen ve seslendirme sanatçısı rolleriyle de tanınan Nisa Serezli'nin yaşamı yurttaşlar tarfından merak ediliyor. Yaklaşık 30 yıl önce hayatını kaybeden Nisa Serezli kim, nereli? Nisa Serezli hangi filmlerde oynadı?
NİSA SEREZLİ KİM?
Nisa Serezli, 1928'de İstanbul'da dünyaya geldi. Erenköy Kız Lisesi'ni bitirdi. Lozan Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Fransız Filolojisi ve İktisat Fakültesi Gazetecilik Enstitüsü okullarından mezun oldu.
Tiyatro yaşamına 1954 yılında amatör olarak Gençlik Tiyatrosu'nda On Küçük Yaramaz oyunuyla başladı. Dormen Tiyatrosu, Oda Tiyatrosu gibi topluluklarda çalıştı. Dormen Tiyatrosu'ndan ayrıldıktan sonra, Ayfer Feray'la birlikte, Ayfer Feray - Nisa Serezli Topluluğu ve Çevre Tiyatrosu'nu kurdu.
1957'de evlendiği Metin Serezli'den ayrıldıktan sonra Tolga Aşkıner'le evlendi. Nisa Serezli - Tolga Aşkıner Tiyatrosu'nu kurdu. Ölümünden sonra topluluk dağıldı.
NİSA SEREZLİ NE ZAMAN VE NEDEN ÖLDÜ?
25 Ağustos 1992'de geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi. Mezarı Zincirlikuyu Mezarlığı'nda.
NİSA SEREZLİ'NİN SANAT HAYATI
Pek çok tiyatro oyunu ve sinema filmlerinde rol almasının dışında, birçok tiyatro oyununu dilimize çevirdi. Film seslendirmeleri de yapan sanatçının adı bugün de yaşatılmakta; Afife Tiyatro Ödülleri kapsamında yaşamı boyunca tiyatro dalında başarılı çizgisini sürdürmüş tiyatro sanatçılarına Nisa Serezli Aşkıner Ödülü verilmektedir.
NİSA SEREZLİ HANGİ OYUNLARDA YER ALDI?
Almanya'dan Bir Yar Gelir : Dormen Tiyatrosu
Caniko
Cennetlik Kaynana
Çark
Çifte Kumrular
Çılgın Amanda
Çıplak Ayaklar
Deli Fişek
Dover Yolu
İhtiras Tramvayı
Kahvaltıdan Önce
Karanlıkda Komedi : Peter Shaffer - Dormen Tiyatrosu
Nalınlar
On Küçük Yaramaz
Paşaların Paşası
Puntila Ağa ve Uşağı Matti : Bertolt Brecht - Dormen Tiyatrosu
Şahane Dul
Şahane Züğürtler
Şahane Züğürtler
Şairin Mektupları
Tapılacak Kadın
Tatlı Kaçık
Töre
Yarın Başka Olacaktır
Zafer Madalyası
NİSA SEREZLİ HANGİ FİLMLERDE OYNADI?
Güzel Bir Gün Için
Bozuk Düzen
Dünkü Çocuk
Demir Kapı
Utanç Kapıları
Yaban Gülü
Köçek
Nereden Çıktı Bu Velet
Caniko
Tatlı Kaçık
Yorgun Savaşçı
Kupa Kızı
Eda Hanım
NİSA SEREZLİ'NİN ÖDÜLLERİ NELER?
1964: İlhan İskender Tiyatro Armağanı - En İyi Kadın Oyuncu - Şahane Züğürtler
1966: İlhan İskender Tiyatro Armağanı - En İyi Kadın Oyuncu - Tatlı Kaçık
1978: Sanat Sevenler Derneği - En İyi Kadın Oyuncu - Nalınlar
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