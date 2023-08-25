Işıltılı kariyer, derin anılar: Nisa Serezli'nin yaşam serüveni

Yayınlanma: 25.08.2023 - 16:14

Güncelleme: 25.08.2023 - 16:14

Nisa Serezli; yer aldığı Tatlı Kaçık, Bozuk Düzen, Kupa Kızı gibi filmlerle tanınıyor. Oyunculuk dışında çevirmen ve seslendirme sanatçısı rolleriyle de tanınan Nisa Serezli'nin yaşamı yurttaşlar tarfından merak ediliyor. Yaklaşık 30 yıl önce hayatını kaybeden Nisa Serezli kim, nereli? Nisa Serezli hangi filmlerde oynadı?

NİSA SEREZLİ KİM?

Nisa Serezli, 1928'de İstanbul'da dünyaya geldi. Erenköy Kız Lisesi'ni bitirdi. Lozan Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Fransız Filolojisi ve İktisat Fakültesi Gazetecilik Enstitüsü okullarından mezun oldu.

Tiyatro yaşamına 1954 yılında amatör olarak Gençlik Tiyatrosu'nda On Küçük Yaramaz oyunuyla başladı. Dormen Tiyatrosu, Oda Tiyatrosu gibi topluluklarda çalıştı. Dormen Tiyatrosu'ndan ayrıldıktan sonra, Ayfer Feray'la birlikte, Ayfer Feray - Nisa Serezli Topluluğu ve Çevre Tiyatrosu'nu kurdu.

1957'de evlendiği Metin Serezli'den ayrıldıktan sonra Tolga Aşkıner'le evlendi. Nisa Serezli - Tolga Aşkıner Tiyatrosu'nu kurdu. Ölümünden sonra topluluk dağıldı.

NİSA SEREZLİ NE ZAMAN VE NEDEN ÖLDÜ?

25 Ağustos 1992'de geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi. Mezarı Zincirlikuyu Mezarlığı'nda.

NİSA SEREZLİ'NİN SANAT HAYATI

Pek çok tiyatro oyunu ve sinema filmlerinde rol almasının dışında, birçok tiyatro oyununu dilimize çevirdi. Film seslendirmeleri de yapan sanatçının adı bugün de yaşatılmakta; Afife Tiyatro Ödülleri kapsamında yaşamı boyunca tiyatro dalında başarılı çizgisini sürdürmüş tiyatro sanatçılarına Nisa Serezli Aşkıner Ödülü verilmektedir.

NİSA SEREZLİ HANGİ OYUNLARDA YER ALDI?

Almanya'dan Bir Yar Gelir : Dormen Tiyatrosu

Caniko

Cennetlik Kaynana

Çark

Çifte Kumrular

Çılgın Amanda

Çıplak Ayaklar

Deli Fişek

Dover Yolu

İhtiras Tramvayı

Kahvaltıdan Önce

Karanlıkda Komedi : Peter Shaffer - Dormen Tiyatrosu

Nalınlar

On Küçük Yaramaz

Paşaların Paşası

Puntila Ağa ve Uşağı Matti : Bertolt Brecht - Dormen Tiyatrosu

Şahane Dul

Şahane Züğürtler

Şahane Züğürtler

Şairin Mektupları

Tapılacak Kadın

Tatlı Kaçık

Töre

Yarın Başka Olacaktır

Zafer Madalyası

NİSA SEREZLİ HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

Güzel Bir Gün Için

Bozuk Düzen

Dünkü Çocuk

Demir Kapı

Utanç Kapıları

Yaban Gülü

Köçek

Nereden Çıktı Bu Velet

Caniko

Tatlı Kaçık

Yorgun Savaşçı

Kupa Kızı

Eda Hanım

NİSA SEREZLİ'NİN ÖDÜLLERİ NELER?

1964: İlhan İskender Tiyatro Armağanı - En İyi Kadın Oyuncu - Şahane Züğürtler

1966: İlhan İskender Tiyatro Armağanı - En İyi Kadın Oyuncu - Tatlı Kaçık

1978: Sanat Sevenler Derneği - En İyi Kadın Oyuncu - Nalınlar