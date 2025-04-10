İsmail Hakkı Tonguç Eğitim Uygulamaları Ödülü, 'Ders Belgeliği'ne verildi
İsmail Hakkı Tonguç Belgeliği Vakfı (İHTBV) tarafından yürütülen İsmail Hakkı Tonguç Eğitim Uygulamaları Ödülü’nün, bu yıl, “Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Öğretmenliği Anabilim dalı Ders Belgeliği”ne verilmesi kararlaştırıldı.
1995’te Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Öğretmenliği Anabilim dalında H. Avni Öztopçu’nun r8 numaralı atölyesinde başlayan bir eğitim öğretim yöntemi olan “Ders Belgeliği”, yurdun farklı coğrafyalarında mesleğinde zenginleşen süreçleri barındıran kültür öğretmenleri yetiştirmek amacını önceliyor. Ders Belgeliği, kendi içerisinde ayrıldığı çalışma kollarıyla sanatı, resmi; doğa ile, felsefe ile, tarih ile, müzik ile, dil ile bağlantısal olarak düşünülmesini sağlamaya, yazınsal/resimsel üretimleri destekleyici bir rol üstlenmeye yönelik etkinlikler sürdürüyor. Belgeliğin; felsefe, müzik, tarih, dil, günlenme, görüntü, gezginler gibi kolları bulunuyor. Sergiler de düzenleyen belgelik, etkinliklerini atölyede sorumluluk üstlenen öğrencilerin gönüllü çalışmaları ile yürütüyor.
ÖDÜL GEREKÇESİ
İHTBV tarafından açıklanan gerekçede, ödülün “ülkemizin farklı coğrafyalarında, mesleğinde zenginleşen süreçleri barındıran kültür öğretmenleri yetiştirmek; düşünmeyi, zamanı kavramayı ve sorgulamayı sağlamak, kendi içerisinde ayrıldığı, çevre, felsefe, müzik, dil, tarih, görsellik, resim çalışma kollarıyla bağlantısal olarak düşünülmesi ve söz konusu devingen ilişki içinde üretim ve öğrenme amacı, belirtilen katılımcı, eleştirel, bilimsel, özgür, üretken eğitim uygulamasının Köy Enstitüleri’nin uygulaması, düşünü, anlayışıyla uygunluğu” nedeniyle söz konusu Ders Belgeliği’ne verildiği bildirildi.
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