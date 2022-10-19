Duruşmaya iki gün kala şarkıcı Gülşen'den yeni hamle
Gülşen’in nisan ayında verdiği bir konserde, “İmam hatipte okumuş. Sapıklığı oradan geliyor” demesinin yer aldığı bir video aylar sonra dolaşıma sokulmuştu. Kime söylendiği belli olmayan söz konusu ifadenin yer aldığı videonun yayılmasının ardından Twitter’da ‘#GülşenTuklansın’ diye etiket açılmıştı.
Gözaltına alınan Gülşen, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçlamasıyla tutuklanmıştı. 3 gece cezaevinde kalan Gülşen, 4. gün ev hapsinde kalması koşuluyla serbest bırakılmıştı. Avukatları Gülşen için verilen ev hapsi kararına itiraz etmiş, talep reddedilmişti.
Gülşen hakkında hazırlanan iddianamede 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi istenmişti. İddianame kabul edilmişti.
YURTDIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI SÜRÜYOR, EV HAPSİ KALDIRILDI
İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi de iddianameyi kabul etti. 21 Ekim'de hakim karşısına çıkacak Gülşen'in ev hapsi kaldırıldı. Yurtdışı yasağı ve karakol imza şartı getirildi.
Gülşen cuma günü hakim karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Duruşmaya iki gün kala Gülşen'den sürpriz hamle geldi.
Sabah'tan Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle cuma günü halkın karşısına çıkacak olan Gülşen Çolakoğlu'nun avukatı Emek Emre yargılamanın yapılacağı İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi'ne savunma içeren dilekçe sundu.
VİDEOYU YAYDIKTAN SONRA HESABINI KAPADI
Şarkıcı Gülşen'in avukatı Emek Emre mahkemeye sunduğu dilekçede, suça konu sözleri Gülşen'in ekibinden Miraç Çelenk'e söylediğini, Çelenk ve başı sonu kırpılmış videoyu TikTok'ta yayınlayan Emre A.'nın mahkemede tanık olarak dinlenmesini istedi.
Dilekçede videoyu yayınladıktan sonra Gülşen'e başlatılan linç kampanyası hedefe ulaştığında Emre A.'nın hesabını kapattığı belirtildi.
Aynı zamanda Emre A. hakkında suç duyurusunda bulunduğu belirtildi.
ADLİ KONTROLLER KALKSIN
Yargılamaya konu olan Gülşen'in söylemini sahne arkadaşı Miraç Çelenk'e söylediği kendisinin savunma tanığı olarak çağrılması istendi.
Dilekçede delillerin toplanmasına karar verilmesi istenerek, Gülşen'in sorgusunun ilk duruşmada yapılması halinde aleyhine uygulanan tüm adli kontrol tedbirlerinin kaldırılarak, yargılamanın kalanında duruşmalardan vareste tutulması istendi.
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