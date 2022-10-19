Duruşmaya iki gün kala şarkıcı Gülşen'den yeni hamle

Gülşen’in nisan ayında verdiği bir konserde, “İmam hatipte okumuş. Sapıklığı oradan geliyor” demesinin yer aldığı bir video aylar sonra dolaşıma sokulmuştu. Kime söylendiği belli olmayan söz konusu ifadenin yer aldığı videonun yayılmasının ardından Twitter’da ‘#GülşenTuklansın’ diye etiket açılmıştı.