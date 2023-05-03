"İstanbul Büyükada Edebiyat Müze Kütüphanesi" açıldı

Yayınlanma: 03.05.2023 - 15:09

Güncelleme: 03.05.2023 - 15:09

Reşat Nuri Güntekin, Melih Cevdet Anday, Zeyyat Selimoğlu, Sait Faik Abasıyanık gibi önemli isimlerin, eserleri ve hayat hikayelerinin yer aldığı kütüphanenin açılışı gerçekleşti.

Açılışta konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Adalar'ın birçok sanatçının eserlerine ilham kaynağı olduğundan bahsederek, "Cumhuriyetimizin 100. yılında 100 yeni kütüphane açma hedefimizi gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Büyükada Edebiyat Müze Kütüphanemizle birlikte, İstanbul'da Bakanlığımıza bağlı kütüphanelerimizin sayısı 70'e yükseldi." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı hizmet veren kütüphane sayısının bin 275'e ulaştığını belirten Yavuz, "253 halk kütüphanemizi yeniden yapılandırdık, yeni 68 halk kütüphanemizde de iyileştirme çalışmalarına devam ediyoruz. Yerleşik kütüphane hizmetlerinden yararlanamayan kullanıcılarımıza çağdaş araç ve gereçlerle donatılmış 75 gezici kütüphane ile ülkemizin dört bir yanında, özellikle de deprem bölgesinde hizmet veriyoruz." diye konuştu.

İstanbul Büyükada Edebiyat Müze Kütüphanesi ile edebiyat müze kütüphanelerinin sayısının 11'e ulaştığını açıklayan Özgül Özkan Yavuz, şunları söyledi:

"Bu kütüphanelerle, şehirlerimizle aidiyet bağları kurmuş şair ve yazarlarımızın hatırasını yaşatmayı ve okurlarla bağını güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Edebiyat müze kütüphanelerimizin bulundukları ilin kültürel dokusunu ve mimari özelliklerini yansıtmasına özen gösteriyoruz. Koleksiyonda, Adalar'da yaşamış ya da eserlerinde Adalar'a yer vermiş 92 yazarın eserleri, hayatları ve eserleriyle ilgili çalışmalar, müze kütüphaneciliğine uygun kitap ve yazma eserler bulunuyor. Kütüphanemizde, okuma salonlarına ilaveten edebiyat söyleşilerine ve sanatsal etkinliklere uygun salonlar, yazarlara ait özel odalar, sergi alanları da mevcut."

Yazar Zeyyat Selimoğlu'na ait eserleri kütüphaneye bağışlayan yeğeni Şule Kulein de, kütüphane müze konseptini beğeniyle karşıladıklarını dile getirerek, "Zeyyat Selimoğlu, gençlik hayatını Heybeliada'da geçirmiş bir yazar ve çevirmen. Kendisinin hikayelerinde adaların büyük bir etkisi vardır. Bize de böyle bir teklif geldiğinde hiç yayınlanmayan bir öyküsünün birinci sayfası ve birkaç özel fotoğrafını bağışladık." diye konuştu.

Kütüphaneye ayrıca Melih Cevdet Anday'ın eşi Suna Anday, Bekir Sıtkı Erdoğan'ın kızı Sahil Dural ve Sait Faik Abasıyanık'a ait hatıra eşyalarını Darüşşafaka Cemiyeti sergilenmesi adına bağışladı.