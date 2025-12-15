İstanbul'da bu hafta birçok etkinlik sanatseverlerle buluşacak

İstanbul, bu hafta sergilerden konserlere, tiyatro oyunlarından festivallere birçok etkinliğe sahne olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, 17-20 Aralık'ta Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde "Haramiler", Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde "Yaşamak mı Yoksa Ölmek mi", Ümraniye Sahnesi'nde "Oscar", Müze Gazhane Meydan Sahne'de "Çingene Boksör", Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi'nde "Öylece Durur Zaman", Kağıthane Sadabad Sahnesi'nde "Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım", Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi'nde "Gölge" oyunlarını tiyatroseverlerin beğenisine sunacak.

Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) yarın "Don Quixote (Don Kişot)" tiyatrosu, 17 ve 20 Aralık'ta "La Boheme" operası ve 21 Aralık'ta "Maral Müzik ve Dans Topluluğu 45. Yıl Gösterisi" dans gösterisi sahnelenecek.

Zorlu PSM'de bugün "Toz" ve "Bayanlar Baylar Dario Moreno: Bir Gazino Hikayesi", yarın "Eylül" ve "Aşk Biter mi?", 17 Aralık'ta "Medea", 17-18 Aralık'ta "Güneşin Oğlu", 19 Aralık'ta "Bulaşıkçılar", 21 Aralık'ta ise "İyi Değilim ama Anlatacak Kadar da Kötü Değilim" ve "Kısık Ateşte Düdüklü Tencere" oyunları izleyiciyle buluşacak.

"Baba" bugün ve yarın, "Fora" 17 Aralık'ta, "Aydınlıkevler" 18 Aralık'ta, "Jingle Bells" oyunu ise 21 Aralık'ta Maximum Uniq Hall'de izlenebilecek.

BU HAFTANIN KONSERLERİ

İsviçreli folk metal grubu Eluveitie yarın, Alman müzisyen Marcel Dettmann 19 Aralık'ta Zorlu PSM'de müzikseverlerle buluşacak.

AKM'de bugün "Söz Ozanlarda 'Türküyle Yaşayan Anlatı'", yarın "Miras", 17 Aralık'ta "Jazz in Love", 19 Aralık'ta "İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası DenizBank Konserleri İsmet İnönü'yü Anma Konseri" izleyicinin beğenisine sunulacak.

"Barcelona Guitar Trio and Dance" gösterisiyle "Türk Telekom Prime Kahve Konserleri Flüt ve Arp ile Müzikte Anlatımlı Büyülü Bir Yolculuk" 20 Aralık'ta, "Şeb-i Arus-Zekai Dede'nin Suzidil Ayini 2. Ayrılık Yıldönümünde Nevzad Atlığ'ın Anısına" konserleri de 21 Aralık'ta AKM'de gerçekleşecek.

Yunan şarkıcı Konstantinos Argiros 17 Aralık'ta Çırağan Palace Kempinski'de, Ana Moura adıyla tanınan Portekizli sanatçı Ana Claudia Moura Pereira 18 Aralık'ta İş Sanat'ta konser verecek.

Erol Evgin ve Aşkın Nur Yengi 17 Aralık'ta, Mahsun Kırmızıgül 19 Aralık'ta, Ebru Yaşar 20 Aralık'ta Günay Restaurant'ta sahnede olacak.

Ekin Uzunlar 19 Aralık Mahsus Sahne'de, Melike Şahin 20 Aralık'ta Bostancı Gösteri Merkezi'nde hayranlarıyla bir araya gelecek.

Jolly Joker Kıyı İstanbul'da 19 Aralık'ta Gökhan Türkmen, 20 Aralık'ta Zara, Jolly Joker Vadistanbul'da 20 Aralık'ta Hakan Altun, Jolly Joker Atakent Tema'da 19 Aralık'ta Emre Fel, 20 Aralık'ta Koray Avcı, Jolly Joker Kartal İstMarina'da 19 Aralık'ta Hakan Altun, 20 Aralık'ta Gökhan Türkmen sahne alacak.

ZİYARETE AÇILACAK SERGİLER

Aydın Doğan Vakfının düzenlediği Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması'nın ödüllü eserlerinden oluşan "Çizgilerin Evrensel Yolculuğu" sergisi bugün ziyarete açılıyor. Sergideki eserler 21 Aralık'a kadar görülebilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sanat Koleksiyonlarından hazırlanan "Kolektifin Belleği: İBB Koleksiyonları" sergisi, Artistanbul Feshane'de sanatseverlerle buluşuyor.

Minyatür sanatçısı Gülçin Anmaç'ın, Kuveyt Türkün katkılarıyla hazırladığı "Rumeli'de Osmanlı İzleri" sergisi, Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi Tek Kubbe Salonu'nda, 25 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek.

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı (TÜYEK) tarafından düzenlenen "Mana ve Nakış: Müzehhep Mesneviler Yazma Eser Sergisi", Rami Kütüphanesi'nde sanatseverleri ağırlıyor.

Sanatçı Elvan Alpay'ın son 5 yılda ürettiği yeni işlerinden oluşan "Panta Rhei/İşler-Works 2021–2025" sergisi, 30 Ocak 2026'ya kadar Sevil Dolmacı Gallery'de görülebilecek.

Özge Kahraman'ın ilk kişisel sergisi "Karanlığın Hafızası", 15 Şubat 2026'ya dek ziyarete açık olacak.

Oğuz Atay'ın Beyoğlu'nda kaleme aldığı "Tutunamayanlar" eserinden ilhamla hazırlanan "Gölgeler ki Güneşe Bağlı" karma resim sergisi, 21 Aralık'a kadar 15 sanatçının eserlerini görme fırsatı sunuyor.

İstanbul Sinema Müzesi'ndeki "James Cameron Sanatı" sergisi, 28 Şubat 2026'ya kadar usta yönetmenin çocukluk eskizlerinden "Avatar" ve "Terminatör" gibi kült filmlere uzanan yaratım sürecini izleyicilerle buluşturuyor.

Salt Beyoğlu 1 Mart 2026'ya kadar "90'lardan Beri Halıdayız" sergisine ev sahipliği yapacak.

Pera Müzesi'ndeki "Ortak Duygular: British Council Koleksiyonu'ndan Yapıtlar" sergisi, 18 Ocak 2026'ya kadar ziyarete açık olacak.