İstanbul'da bu hafta birçok etkinlik sanatseverlerle buluşacak

İstanbul, bu hafta sergilerden konserlere, tiyatro oyunlarından festivallere birçok etkinliğe sahne olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, 2-4 Ocak 2026'da Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde "Haramiler", Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde "Tartuffe", Ümraniye Sahnesi'nde "Yoldan Çıkan Oyun", Müze Gazhane Meydan Sahne'de "Gidion'un Düğümü", Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi'nde "Öksüzler", Kağıthane Sadabad Sahnesi'nde "Gök Kubbe", Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi'nde "Köpek Kalbi" oyunlarını tiyatroseverlerin beğenisine sunacak.

Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) bugün ve yarın "Fındıkkıran" balesi 3-4 Ocak 2026'da "Küçük Bir İş İçin Yaşlı Bir Palyaço Aranıyor", 4 Ocak 2026'da "Saatleri Ayarlama Enstitüsü" oyunu izlenebilecek.

Zorlu PSM'de 4 Ocak 2026'da "Vay! Dedi Baykuş" ve "Palamut Zamanı" oyunları sahnelenecek.

DÜZENLENECEK KONSERLER

AKM'de 3 Ocak'ta "Türk Telekom Prime Kahve Konserleri Evrim Demirel Piyano Resitali" ve "Yeni Yıl Konseri" dinleyicilerin beğenisine sunulacak.

Emel Sayın ve Kubat 31 Aralık'ta Günay Restaurant İstanbul'da, Yalın bugün ve yarın "Bir Büyülü Gece" konseriyle Volkswagen Arena'da müzikseverlerle buluşacak.

Jolly Joker Vadistanbul'da 3 Ocak 2026'da Emre Altuğ, Jolly Joker Kartal İstMarina'da ise Bengü Beker sahne alacak.

Mor ve Ötesi grubu 3 Ocak 2026'da Bostancı Gösteri Merkezi'nde konser verecek.

BU HAFTANIN SERGİLERİ

Esenler Belediyesinin ev sahipliğinde sanatçı Muhammet Hamdi Kasapoğlu'nun 35 ayetten ilhamla hazırladığı "The Message: Kainat Ayetlerinin Sanatla Tefsiri" sergisi, 4 Ocak'a kadar ziyaret edilebilecek.

Fatih Belediyesince düzenlenen, usta ressam İbrahim Safi'nin "SafiStanbul-İbrahim Safi Retrospektif Sergisi", Nusret Çolpan Sanat Galerisi'nde, 13 Mart 2026'ya kadar görülebilecek.

Uluslararası çağdaş sanat ağı Artists’ Film International (AFI) programı İstanbul Modern'de izleyici karşısına çıkacak. Seçki yarın ile 2, 6, 9, 13 ve 16 Ocak 2026'da İstanbul Modern Oditoryumu'nda ziyarete açık olacak.

Sanatçı Elvan Alpay'ın son 5 yılda ürettiği yeni işlerinden oluşan "Panta Rhei/İşler-Works 2021–2025" sergisi, 30 Ocak 2026'ya kadar Sevil Dolmacı Gallery'de sanatseverlerle buluşacak.

Özge Kahraman'ın ilk kişisel sergisi "Karanlığın Hafızası", 15 Şubat 2026'ya dek ziyaret edilebilecek.

"James Cameron Sanatı" sergisi, İstanbul Sinema Müzesi'nde 28 Şubat 2026'ya kadar usta yönetmenin çocukluk eskizlerinden "Avatar" ve "Terminatör" gibi kült filmlere uzanan yaratım sürecini sanatseverlerin beğenisine sunuyor.

Salt Beyoğlu 1 Mart 2026'ya kadar "90'lardan Beri Halıdayız" sergisine ev sahipliği yapacak.

"Ortak Duygular: British Council Koleksiyonu'ndan Yapıtlar" sergisi, 18 Ocak 2026'ya kadar Pera Müzesi'nde görülebilecek.