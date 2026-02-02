İstanbul'da bu hafta birçok etkinlik sanatseverlerle buluşacak

İstanbul, bu hafta kültür ve sanatla dolu bir programa ev sahipliği yaparak, sanatseverlere sergi, konser, tiyatro ve festival gibi birçok seçenek sunuyor.

İstanbul Devlet Tiyatrosu, 3-5 Şubat'ta Mecidiyeköy Stüdyo Sahne'de "Bir Picasso", Küçükçekmece Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde "Sonbaharda Son Güller", Mecidiyeköy Büyük Sahne'de "Küçük Bir İş İçin Yaşlı Bir Palyaço Aranıyor", Fatih Belediyesi Kültür Merkezi'nde "Muallak" ve Bahçelievler Belediyesi Nurettin Topçu Kültür Merkezi'nde "Işıltılı Haşerat" oyununu sahneleyecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları'nda da 4-7 Şubat'ta Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde "Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım", Kağıthane Sadabad Sahnesi'nde "Köpek Kalbi", Müze Gazhane Meydan Sahne'de "Çingene Boksör", Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi'nde "Kahvaltıya Kalsana", Ümraniye Sahnesi'nde "Oscar", Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde "Sevgili Yelena Sergeyevna", Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi'nde "Gölge" ve 7 Şubat'ta Fatih Sultan Mehmet Kültür Sanat Merkezi-Rasim Öztekin Sahnesi'nde "Yaftalı Tabut" oyunları seyirciyle buluşacak.

Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde bugün "Cimri" ve "Don Quixote (Don Kişot)", yarın "Amadeus", yarın ve 4 Şubat'ta "Eylül", 6 Şubat'ta "Güneşin Oğlu", 8 Şubat'ta "Ezop Masalları" ve "Afife" oyunu tiyatroseverlere sunulacak.

"Fanteziler" oyunu bugün Maximum Uniq Box'ta, "Güldür Güldür Show" ise yarın ve 4 Şubat'ta Maximum Uniq Hall'de sahnelenecek.

Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) yarın "Destanların Dansı" gösterisi, 4-5 Şubat'ta "Hayatı Hikaye Olan Adam Sait Faik", 8 Şubat'ta "Don Quixote (Don Kişot)" tiyatrosu, 5 ve 7 Şubat'ta ise "Don Giovanni" operası izleyiciyle buluşacak.

BU HAFTANIN KONSERLERİ

Tarkan, yarın ve 4 Şubat'ta Volkswagen Arena'da konser verecek. İş Sanat İş Kuleleri Salonu'nda 5 Şubat'ta Feridun Düzağaç, sevenleriyle bir araya gelecek.

AKM'de 4 Şubat'ta "Türkülerden Bir Vatan 'Muzaffer Sarısözen'e Vefa Konseri'", 6 Şubat'ta "İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası DenizBank Konserleri" ve 7 Şubat'ta "Türk Telekom Prime Kahve Konserleri Flütün Büyülü Seslerine Yolculuk" ve "Vivaldi Seasons 'In Janoska Style' Janoska Ensemble Sevgililer Günü Konseri" gerçekleştirilecek.

Azerbaycanlı keman virtüözü Javadoff, ilk kez Türkiye'de 6 Şubat'ta Süleyman Seba Kültür ve Sanat Merkezi'nde müzikseverlerle buluşacak.

Zorlu PSM, 5 Şubat'ta "Limak Filarmoni Orkestrası 50. Yıl Konserleri-Yeni Yıl Buluşması", 6 Şubat'ta Amerikalı müzisyen Shawn James, 7 Şubat'ta Funda Arar ve Kubat, 8 Şubat'ta ise Ferhat Göçer konserlerini dinleyicilerin beğenisine sunacak.

Emre Altuğ, 8 Şubat'ta Dada Salon Kabarett'te konser verecek.

ÇEŞİTLİ SERGİLER SANAT TUTKUNLARINI BULUŞTURACAK

Sevil Dolmacı Gallery, Mehmet Uygun'un kişisel resim sergisi "Leb-i Derya"yı sanatseverlerle buluşturuyor.

Ressam, yazar ve şair Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun, dönemin önemli kültür sanat isimleri ve aile dostlarıyla yazıştığı mektuplarının zarflarından oluşan "Sevgilerle, Bedri Rahmi Eyüboğlu" sergisi Casa Botter'da açıldı.

Salt'ın BBVA Vakfı işbirliğiyle hayata geçirdiği "Salt Sanatsal Araştırma ve Üretim Destek Programı" kapsamında 2025-2026 döneminde desteklenen ilk proje olan Güneş Terkol'un "Epipe" sergisi sanatseverlerle buluştu. Salt Galata'da ziyarete açılan, Rusya'dan Çin'e ve nihayetinde Türkiye'ye uzanan bir göçün izini süren sergi, 8 Mart'a kadar açık olacak.

"Doğanın ışığı sanatın ruhu ile buluşuyor" mottosuyla hazırlanan "Ateş Böceği" sergisi, 15 Şubat'a kadar AKM'de sanatseverlerle buluşacak. Sergide 32 sanatçının resim, heykel, seramik, grafik, tekstil, cam ve enstalasyon çalışmalarından oluşan kapsamlı bir seçki yer alacak.

Sanatçı Semiha Berksoy'un çok yönlü üretimlerini bir araya getiren "Tüm Renklerin Aryası" başlıklı sergisi, 6 Eylül'e kadar İstanbul Modern'de görülebilecek.

Sunucu ve televizyon programcısı Beyazıt Öztürk'ün "Şey" adlı heykel projesiyle havalimanında unutulan eşyalardan oluşturduğu "Şeyler" sergisi, İGA ART çatısı altında İstanbul Havalimanı'nda nisan ayına kadar ziyarete açık olacak.

Grafiti sanatçısı Turbo ve Mr. Hure'nin eserlerinden oluşan "Double Style" sergisi, Lale Müzesi'nde 22 Şubat'a kadar görülebilecek.

Hattat ve ebru sanatçısı Fuat Başar'ın sanat hayatının 50. yılına ithafen hazırlanan "Fuadname Hat ve Ebru Sergisi", 25 Şubat'a kadar sanatseverleri bekliyor.

Tezhip sanatçısı Kadriye Bayraktar'ın "Baktığın Kadar Varsın" başlıklı sergisi, Dolmabahçe Resim Müzesi Hüseyin Zekai Paşa Sergi Salonu'nda 9 Şubat'a kadar görülebilecek.

Galeri Deniz'de atık balık ağlarını sanat eserlerine dönüştüren sanatçı Semra Özümerzifon'un "Ağlı Hikayeler" sergisi, 14 Şubat'a kadar gezilebilecek.

"James Cameron Sanatı" sergisi ise usta yönetmenin yaratım süreçlerine dair pek çok detayı 28 Şubat'a kadar İstanbul Sinema Müzesi'nde ziyaretçilerle buluşturacak.