İstanbul'da bu hafta: Sergi, tiyatro ve konserlerle dolu...

İstanbul'da bu hafta geniş bir yelpazede konserler, sergiler ve tiyatro oyunları sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde 20-21 Ağustos'ta "Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım" ve 23-24 Ağustos'ta "Tartuffe" oyunu gösterilecek.

Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) 18-21 Ağustos'ta "Ölü Mevsim", 22-24 Ağustos'ta "Köpekle Kurt Arasında" filmi ve 23-24 Ağustos'ta "Hayatı Hikaye Olan Adam Sait Faik" oyunları izleyiciye sunulacak.

"Aydınlıkevler" oyunu 20 Ağustos'ta Maximum Uniq Açıkhava'da sahnelenecek.

Zorlu PSM'de bugün "Vahşi Robot", 21 Ağustos'ta "Soysuzlar Çetesi" ve 24 Ağustos'ta "Gladyatör 2" filmleri sinemaseverlerle buluşacak.

DÜZENLENECEK KONSERLER

Dünyaca ünlü müzisyen Sami Yusuf, 23 Ağustos'ta Festival Park Yenikapı'da yeni albümünün dünya prömiyeri için müzikseverlerle buluşacak. Yusuf, konser gelirlerinin belirli bir kısmını Filistin'de ve Gazze'de yaşanan insani krize destek olmak amacıyla bağışlayacak.

KüçükÇiftlik Park'da 21 Ağustos'ta Fransız müzik grubu "L'Imperatrice", 24 Ağustos'ta ise Bosna Hersekli müzik grubu "Dubioza Kolektiv" dinleyiciyle buluşacak.

Rafet El Roman 23 Ağustos'ta Mahsus Sahne'de konser verecek.

BtcTurk Vadi Açıkhava'da 23 Ağustos'ta Zeynep Bastık sahne alacak.

Maximum Uniq Açıkhava'da yarın Levent Yüksel, 23 Ağustos'ta da "Ercan Saatçi ile Çok Akustik" konserleri izleyiciye sunulacak.

BU HAFTANIN SERGİLERİ

Ressam Cemal Toy'un 40 yıla yaklaşan sanat yolculuğunu yansıtan "Kalp Hizası" sergisi, 23 Ağustos'ta Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Galeri'de sanatseverlerle buluşacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığının müzecilik vizyonu doğrultusunda tarihi sergiler ve kültürel etkinliklere ev sahipliği yapan Galata Kulesi'nin üçüncü katında açılan "Hezarfen'den Beri Aynı Ruhla" sergisi, 1 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek.

Seramik sanatçısı Ayşegül Konakçı ve öğrencilerinin eserlerinden oluşan "10 Miras" sergisi, 5 Eylül'e kadar Galeri Eyüpsultan'da meraklılarını bekliyor.

"İstanbul'un Aydınlık 100'ü" sergisi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Santralistanbul Kampüsü Enerji Müzesi'nde 21 Kasım'a kadar devam edecek.

İstanbul Modern'in ev sahipliğinde Ömer Uluç'un Türkiye'deki en geniş seçkilerinden birine yer veren "Ufuk Çizgisinden Öteye" sergisi, 12 Aralık'a kadar gezilebilecek.

Küratörlüğünü Gülce Özkara'nın, araştırmalarını Dilek Kaya'nın üstlendiği, "Karanlık Dünya" sergisi, 14 Aralık'a kadar Salt Galata'da ziyaret edilebilecek.

Meşher'de izleyicilere sunulan 16. yüzyıldan bugüne farklı zamanlarda ve çeşitli edebi türlerde üretilmiş İstanbul temsillerini odağına alan "Hikaye İstanbul'da Geçiyor" sergisi, 18 Ocak 2026'ya kadar görülebilecek.

Resim, heykel ve fotoğraf gibi farklı mecralarda üretilen toplam 33 yapıtın yer aldığı grup sergisi "Basınç Altında Suyun Üstünde", 11 Ocak 2026'ya kadar Arter'de ziyarete açık olacak.

Küratörlüğünü Ceylan Önalp'in üstlendiği, sanatçı Deniz Doğruyol'un "Bir Kere Oldum, Bin Kere Doğdum" sergisi, Ataköy Baruthane'de 25 Ocak 2026'ya kadar gezilebilecek.