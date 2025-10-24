İstanbul’da 'Welcome Week ’25' etkinliği : Uluslararası öğrenciler 25–26 Ekim’de Müze Gazhane’de buluşuyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Dairesi Başkanlığı’na bağlı Turizm Müdürlüğü, Visit Istanbul ve StudyinTürkiye.com iş birliğiyle bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek “Welcome Week ’25 Uluslararası Öğrenci Festivali”, 25–26 Ekim tarihlerinde Müze Gazhane’nin 32 bin metrekarelik açık alanında yapılacak.

Etkinliğin amacı, İstanbul’a yeni gelen öğrencilerin kente uyumunu kolaylaştırmak, kültürel etkileşimi güçlendirmek ve kalıcı dostluklara zemin hazırlamak olarak belirtildi.

Resmî verilere göre 2024–2025 akademik yılında İstanbul’da 140 bin 789 yabancı öğrenci eğitim görüyor. Kent her yıl yaklaşık 40 bin yeni uluslararası öğrenciyi ağırlıyor. Festivalin ilk günü İstanbul’daki yabancı öğrencilere, ikinci günü ise İBB yurtlarında kalan öğrencilere özel programlandı. Alana yalnızca üniversite öğrenci kimliğiyle giriş yapılacak ve katılımcılara bileklik verilecek.

PROGRAMDAN ÖNE ÇIKANLAR

Atölyeler: Ebru, body marbling, bez çanta baskısı, nazar boncuğu yapımı ve “İstanbul kokuları” atölyeleri.

Oyun ve deneyim alanları: Mini golf, e-spor, air hockey, 360° selfie video alanı, 3D anahtarlık üretimi.

Pasaport oyunu: Festival boyunca belirlenen keşif noktalarını tamamlayan öğrencilere hediye kiti ve “turizm elçisi” sertifikası.

Ana sahne etkinlikleri: Canlı DJ performansları, müzik grupları, Türkçe şarkı ve tekerleme yarışmaları ile kahoot bilgi yarışmaları.

StudyinTürkiye.com Genel Koordinatörü Caner Otrakçı, etkinlik için “İBB’nin düzenlediği bu buluşmada yer almaktan mutluluk duyuyoruz. Her yıl binlerce uluslararası öğrencinin Türkiye’ye gelmesine aracılık ediyoruz. Welcome Week ile öğrencilerin kültürlerarası ortamda kaynaşmasını ve İstanbul’a daha kolay uyum sağlamasını hedefliyoruz” dedi.

Organizatörler, festivalin yalnızca bir “tanışma haftası” değil; İstanbul’un gençlik vizyonunu yansıtan çok uluslu bir etkileşim ve dayanışma platformu olduğunu vurguluyor. Etkinliğin, kenti eğitim turizmi açısından da güçlendirmesi bekleniyor.

ETKİNLİĞİN AYRINTILARI

Tarih: 25–26 Ekim 2025

Yer: Müze Gazhane, İstanbul

Giriş: Üniversite öğrenci kimliği ile ücretsiz

Etkinlik alanı, öğrencilerin güvenli, nitelikli ve özgürce sosyalleşebileceği bir ortam sunacak şekilde planlandı.