İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası 2025'i 'Yeni Yıl Konseri' ile kapattı

DenizBank'ın 21 yıldır desteklediği İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO), "Yeni Yıl Konseri" ile Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Salonu'nda sanatseverlerle buluştu.

İDSO'dan yapılan açıklamaya göre, yılın son konserinde, şef Hasan Niyazi Tura yönetimindeki orkestra, uluslararası alanda büyük beğeni kazanan Le Div4s grubunu ağırladı.

İDSO, her hafta müzikseverlerle buluştuğu 2025 yılını, klasik müziğin seçkin örnekleri seslendirildiği bir repertuvarla noktaladı. Dört kadın solist tarafından 2008'de kurulan Le Div4s, yorumları ve sahne performanslarıyla dinleyicilere farklı bir deneyim sundu.

Yeni yıla özel programda operanın sevilen aryaları başta olmak üzere film müzikleri, valsler ve şarkılardan oluşan bir seçki seslendirildi.