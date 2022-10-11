İstanbul Kavuştayı, Bedük ile devam ediyor

11 Ekim 2022 Salı, 13:09

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Kültür AŞ tarafından düzenlenen İstanbul Kavuştayı konser serisi, kısa bir aranın ardından müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. 23 Eylül’de başlayacak seri kapsamında Kartal’dan Esenyurt’a, Bağcılar’dan Sultanbeyli’ye kadar İstanbul’un 11 farklı ilçesi, ücretsiz konserlerle buluşacak.

Sevilen isimlerin sahneye çıkacağı konserlerle meydanlar açık hava sahnesine dönüşecek; müziğin ritmiyle festival coşkusu yaşanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Kültür AŞ tarafından düzenlenen İstanbul Kavuştayı konserleri kapsamında Bedük, 15 Ekim Cumartesi günü Sultangazi Cebeci Şehir Parkı’nda!



İstanbul Kavuştayı konser takvimi:

24 Eylül Cumartesi, Saat: 20.30 – Güneş | Esenler Meydanı

25 Eylül Pazar, Saat: 20.30 – Göksel | Silivri Müjdat Gürsu Stadı Otoparkı

29 Eylül Perşembe, Saat: 20.30 – Ersay Üner | Kartal Meydanı

30 Eylül Cuma, Saat: 20.30 – Kaan Tangöze | Küçükçekmece – Fevzi Çakmak Meydanı

1 Ekim, Cumartesi, Saat: 20.30 – Lvbel C5 | Bağcılar Meydanı

2 Ekim Pazar, Saat: 20.30 – Perdenin Ardındakiler | Çekmeköy Meydanı

5 Ekim Çarşamba, Saat: 20.30 – Sakiler | Üsküdar Mimar Sinan Meydanı

7 Ekim Cuma, Saat: 20.30 – Adamlar | Ümraniye Meydanı

8 Ekim Cumartesi, Saat: 20.30 – Ozbi | Sultanbeyli Meydanı

13 Ekim Perşembe, Saat: 20.30 – Simge | Zeytinburnu Çırpıcı Çayırı Parkı

15 Ekim Cumartesi, Saat: 20.30 – Bedük | Sultangazi Cebeci Şehir Parkı