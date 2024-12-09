İstanbul Modern ziyaretçi rekoru kırdı: 20. yılında rekor geldi...
20. yılını kutlayan İstanbul Modern bugüne kadar 10 milyon ziyaretçiyi ağırladı.
Kurulduğu 11 Aralık 2004'ten bugüne kadar 10 milyon ziyaretçiyi ağırlayan, 1 milyonu aşkın çocuk ve genci ücretsiz sanat eğitimleriyle buluşturan İstanbul Modern, 20. yılını rekor ziyaretçi sayıları ve prestijli ödüllerle kutluyor.
İstanbul Modern'den alınan bilgilere göre, açılışından bu yana 9 koleksiyon sergisi, 84 süreli sergi, 45 fotoğraf sergisi ve 17 yurt dışı sergisi gerçekleştiren müzede, bir milyona yakın çocuk ve genç, binin üzerinde ücretsiz eğitim programına katıldı.
Farklı disiplinlerden 3 bin 500 etkinliğin düzenlendiği müzenin sinemasında ise 4 bine yakın film gösterimi yapıldı.
Etiketler: #müze #İstanbul modern
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