İstanbul Modern ziyaretçi rekoru kırdı: 20. yılında rekor geldi...

Yayınlanma: 09.12.2024 - 22:17

Güncelleme: 09.12.2024 - 22:17

Kurulduğu 11 Aralık 2004'ten bugüne kadar 10 milyon ziyaretçiyi ağırlayan, 1 milyonu aşkın çocuk ve genci ücretsiz sanat eğitimleriyle buluşturan İstanbul Modern, 20. yılını rekor ziyaretçi sayıları ve prestijli ödüllerle kutluyor.

İstanbul Modern'den alınan bilgilere göre, açılışından bu yana 9 koleksiyon sergisi, 84 süreli sergi, 45 fotoğraf sergisi ve 17 yurt dışı sergisi gerçekleştiren müzede, bir milyona yakın çocuk ve genç, binin üzerinde ücretsiz eğitim programına katıldı.

Farklı disiplinlerden 3 bin 500 etkinliğin düzenlendiği müzenin sinemasında ise 4 bine yakın film gösterimi yapıldı.