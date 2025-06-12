İstanbul Müzik Festivali 53. kez kapılarını açtı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, Borusan Holding sponsorluğunda, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla düzenlenen 53. İstanbul Müzik Festivali’nin açılış töreni ve konseri 11 Haziran Çarşamba akşamı Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Sunuculuğunu Yetkin Dikinciler’in üstlendiği törende, festival sponsoru Borusan Holding adına Borusan Grup CEO’su Erkan Kafadar’a teşekkür plaketi sunuldu. Ardından İstanbul Müzik Festivali’ne desteklerinden dolayı T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı adına Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu’ya teşekkür plaketi takdim edildi.

Törende 2024 Aydın Gün Teşvik Ödülü 18 yaşındaki keman sanatçısı Bade Daştan’a takdim edildi. Genç müzisyene ödülünü İKSV Genel Müdür Yardımcısı Yeşim Gürer Oymak sundu.

ATATÜRK VURGUSU BÜYÜK ALKIŞ ALDI

İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı festivalin açış konuşmasında, “İstanbul’un özgün mekânlarında farklı dönemlerden bestecilerin eserlerinin yankılanacağı buluşmalar, klasik müziği farklı sanat disiplinleriyle bir araya getiren festivale özel konserler, belki ilk kez dinleyeceğimiz genç solistler, düzenleyeceğimiz ücretsiz hafta sonu etkinlikleriyle geniş bir kitlenin İstanbul Müzik Festivali’nin bir parçası olması için çalışıyoruz.” dedi.

Borusan Grup CEO’su Erkan Kafadar, “Festival boyunca duyacağımız her bir nota, Borusan olarak bizim için toplumun geniş kesimlerine ulaşan bir köprü kuruyor. Bu nedenle ‘ilk notadan beri’ destekçisi olduğumuz İstanbul Müzik Festivali’nin festival ve gösteri sponsorluğunu bir kez daha üstlenmiş olmaktan ötürü büyük onur duyuyoruz. Borusan Kocabıyık Vakfı çatısı altında yürüttüğümüz faaliyetlerimizin ana eksenlerinden biri eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak, bir diğeri ise sanat ve kültürdür.” diyerek başladığı konuşmasını Atatürk’ü anarak sürdüren ve Atatürk’ün “Bir millet sanattan ve sanatkârdan mahrum kalmaksa tam bir hayata malik olamaz" sözlerini hatırlatan Kafadar’ın konuşması salondan büyük alkış aldı.





Festivalin bu yılki Onur Ödülü opera sanatçısı ve eğitmen Prof. Mesut İktu’ya İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı tarafından verildi. İktu'nun, "55 yıldır sahnedeyim. Bir mücadeleyle ülkeme yardım etmeye, yeni şeyler yapmaya, gençlerin önünü açmaya çalıştım. Daha ziyade 55 yıldır Atatürk'e borcumu ödemeye çalıştım." sözleri ayakta alkışlandı.

FESTİVAL DÜNYA PRÖMİYERİYLE BAŞLADI

Festival, şef Aziz Shokhakimov yönetimindeki Tekfen Filarmoni Orkestrası ile Bulgaristan Ulusal Filarmoni Korosu’nun gerçekleştirdiği bir dünya prömiyeriyle açıldı. Hasan Uçarsu’nun bestelediği Toprak Sever İnsanları Birer Birer eseriyle başlayan konser izleyicilerin beğenisi topladı.

53. İstanbul Müzik Festivali, 26 Haziran’a kadar, 22 konserde, NDR Elbphilharmonie Orchester, Camerata Salzburg, Geneva Camerata, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, Slovak Filarmoni Korosu gibi önemli toplulukların yanı sıra Fazıl Say, Frank Peter Zimmermann, Rafał Blechacz, Gautier Capuçon, Alexandre Kantorow, Anastasia Kobekina gibi birçok solistin aralarında olduğu 45’in üzerinde ismi ağırlayacak.







