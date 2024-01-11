İstanbul Tiyatro Festivali'nin yeni küratörü Mehmet Birkiye oldu

Yayınlanma: 11.01.2024 - 14:31

Güncelleme: 11.01.2024 - 14:31

İstanbul Tiyatro Festivali’nin 2024 ve 2025’te düzenlenecek 28. ve 29. edisyonlarının küratörü, yönetmen, oyuncu ve akademisyen Prof. Dr. Mehmet Birkiye olarak belirlendi.

Kent Oyuncuları geleneğinin önemli temsilcilerinden biri olan, kariyeri boyunca birçok oyunun yönetmenliğini üstlenen, hem İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda hem de kuruculuğunu üstlendiği İstanbul Aydın Üniversitesi Drama ve Oyunculuk Bölümü’nde akademik alana katkılar sunan Birkiye, iki yıl süreyle İstanbul Tiyatro Festivali’nin küratörlüğünü üstlenecek.

Birkiye, yeni göreviyle ilgili “İstanbul Tiyatro Festivali dünya tiyatrosuna açılan bir kapıdır. Birçok tiyatrocu bu kapıdan geçerek dünya tiyatrosuyla tanıştı. En azından kendim için bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Şimdi bu kapıyı açık tutmakta benim de katkımın olacağını düşünmek, heyecan verici bir sorumluluk. Umarım tiyatrocularımızı ve seyircilerimizi bu kapıdan geçirerek dünya tiyatrosunun güzellikleriyle buluşturabiliriz,” dedi.

Mehmet Birkiye’nin küratörlüğünde hazırlanacak programıyla 28. İstanbul Tiyatro Festivali, Ekim-Kasım aylarında sanatseverlerle buluşacak.



MEHMET BİRKİYE KİMDİR?



1986’dan 2011’e kadar İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda sahne hocası olarak görev yaptı ve akademik kariyerini aynı üniversitede doçentlik ve profesörlükle sürdürdü. 1971’den 2011’e kadar, 40 yıl boyunca Kent Oyuncuları’nda hem oyuncu hem de yönetmen olarak görev yapan Birkiye, Kent Oyuncuları, Tiyatro Gerçek, İstanbul Devlet Tiyatrosu, Tiyatro Pangar, İBB Şehir Tiyatroları gibi ödenekli ve özel tiyatrolarda 30’a yakın oyun yönetti. Ayrıca, birçok oyunda Yıldız Kenter’in yönetmen yardımcısı olarak çalıştı.

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’ndan ayrıldıktan sonra, 2008’de İstanbul Aydın Üniversitesi Drama ve Oyunculuk Bölümü’nü kurarak akademik alandaki etkisini sürdürmeye devam etti. Birkiye halen aynı üniversitede bölüm başkanlığı yapıyor, eş zamanlı oyunculuk ve yönetmenlik kariyerine devam ediyor.

Oyunculuk kariyeri boyunca 40’a yakın tiyatro oyununda ve çeşitli sinema-TV projelerinde yer alan Birkiye, hem oyuncu hem de yönetmen olarak çok sayıda tiyatro ödülüne layık görüldü. Mehmet Birkiye, İstanbul Tiyatro Festivali'ne yakın zamanda, 2021'de Kocaeli Şehir Tiyatrosu'nda yönettiği Vişne Bahçesi ve 2022'de Tiyatro Gerçek yapımı III. Richard: Niçin Yaptım ile konuk oldu. 2023 Haziran’ında Budapeşte’de düzenlenen Tiyatro Olimpiyatları’na, İmre Madach projesi çerçevesinde, İstanbul Aydın Üniversitesi Drama ve Oyunculuk Bölümü’nde yönettiği bir çalışmayla katıldı.