İstanbul’un film zamanı

Türkiye’nin en önemli, en köklü festivallerinden, İstanbul Film Festivali. Bu yıl İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı tarafından 45’incisi düzenlenecek. 9 Nisan’da başlayıp 19 Nisan’a kadar devam edecek festivalde 127 uzun metraj, 13 de kısa metraj film izleyiciyle buluşacak.

140 filmin hepsini bir arada sunmak zor ancak festivalle ilgili bilgileri ve öne çıkan filmleri bu yazıda derledik.

GÖSTERİMLER

Festivalin gösterimlerine, Beyoğlu’nda Atlas 1948 ve Beyoğlu Sineması, Şişli’de CineWAM Premium+ City’s Nişantaşı (Salon 3 ve Salon 7) ve Kadıköy’de Kadıköy Sineması, Kadıköy Belediyesi Sinematek/Sinema Evi ve Paribu Cineverse Nautilus ev sahipliği yapacak.

Gösterimler her yıl olduğu gibi bu yıl da 11.00, 13.30, 16.00, 19.00 ve 21.30’da, toplam beş seansta yapılacak. Bilet fiyatları ise şöyle: Hafta içi 11.00, 13.30, 16.00 seansları 250 TL; hafta sonu 11.00, 13.30, 16.00, 19.00 seansları 350 TL; hafta sonu ve hafta içi tüm 21.30 seansları 350 TL. “Eczacıbaşı Genç Bilet” ise 50 TL ancak 21.30 seanslarında uygulanmadığını belirtelim.

‘NERDESİN AŞKIM’ TARTIŞMASI

Festival tartışmaları da beraberinde getirdi. Geçen yıl festivalin geleneksel bölümlerinden “Musikişinas” ve “Çiçek İstemez” bölümlerinin yanı sıra kuir filmlerin yer aldığı, 2014’ten beri düzenlenen “Nerdesin Aşkım?” seçkisi program dışı bırakılmıştı. Bu kararın, AKP’nin “aile yılı”na denk gelmesi ile birlikte tartışmalar yükselmiş, LGBTİ+ çevrelerinde tepki gösterilmiş ve boykot çağrıları yapılmıştı. Festival yönetimi ise konuyla ilgili açıklama yaparak filmlerde yeterli sayıya ulaşılamadığı için bölümün açılmadığını, kuir filmlerin çeşitli başlıklara yerleştirildiğini, bölümün gelecek yıl yeniden programa alınacağı belirtmişti. Fakat bu yıl da ilgili bölüm festivalde yer almadı ve tartışmalar bu yıl da devam etti.

ALTIN LALE VE YENİ BAKIŞLAR’DAN 10 FİLM

Festivalin “Altın Lale Yarışması”nda Türk ve yabancı yapımları aynı çatı altında buluşuyor. Burada 15 uzun metraj film yer alıyor. Bu bölümden altı film:

Rose: Berlinale’nin dikkat çeken filmlerinden, Markus Schleinzer’ın yönetmenliğini yaptığı “Rose”, 17’nci yüzyıl Avrupa’sında geçiyor. Otuz Yıl Savaşları’nın kaotik ortamında, erkek kılığında yaşayan bir kadının öyküsünü anlatıyor.

Diriliş: 78’inci Cannes Film Festivali’nin “jüri özel ödülü”nü kazanan “Diriliş”, Çinli yönetmen Bi Gan imzalı. Film, insanların rüya görmedikleri durumda sonsuza dek yaşayabileceklerini keşfettikleri, alternatif bir gerçeklik evreni.

Tavuk: Seçkinin en ilginç filmlerinden “Tavuk”. Macar yönetmen György Pálfi imzalı filmin başrolünde sekiz farklı tavuk var: Tavuk çiftliğinden kaçarak dökük bir lokantanın avlusuna sığınan ve burada aşkı keşfeden tavuğun hikâyesi.

Ölü Köpekler Isırmaz: “Sükut”, “Sırat”, “Sirayet” ve “Aynı Gecenin Laciverti” adlı kısa metrajlarının ardından ilk filmi “Ölü Köpekler Isırmaz” ile seyirci karşısına çıkıyor Nuri Cihan Özdoğan. Film, yasadışı olarak ithal edilen çöpleri doğaya bırakmakla görevlendirilen iki yakın arkadaşın karakterleri ve dostluklarının yok oluşunu anlatıyor.

Günyüzü: Banu Sıvacı, ikinci uzun metrajlı filmi “Günyüzü” ile Berlinale kapsamında dünya prömiyerini yaptı. Film, Anadolu’da geçen bir hikâye üzerinden yas, suskunluk ve toplumsal baskı konularına odaklanıyor.

Kuru Taşın Başı: Yeşim Ustaoğlu’nun yazıp yönettiği üstlendiği Kuru Taşın Başı, dünya prömiyerini 28. Selanik Uluslararası Belgesel Festivali’ndeki “Açık Ufuklar” bölümünde yaptı. Film, Yusufeli Barajı nedeniyle yerinden edilen yöre halkının zorunlu sürgününün hikâyesini anlatıyor.

Festivalin “Yeni Bakışlar” bölümü, ilk veya ikinci filmlerini çeken yönetmenlere odaklanıyor ve 13 film izleyiciyle buluşuyor. Bu bölümden dört film:

İsimsiz Eserler Mezarlığı: Melik Kuru’nun ilk uzun metrajı olan film, Türkiye’de fotoğraf tutkusu uğruna var olmaya çalışan genç bir kadının hikâyesine odaklanıyor.

Bağlar, Kökler ve Tutkular: Köklerinden ve bağlarından kurtulmaya çalışan, bir mülteci teknesi kazasından kurtulan Hazel, Hamza ve Khaled’in hikâyesini konu edinen filmin yönetmenliğini Sunay Terzioğlu üstleniyor. Film 2025’te Ankara, Antalya ve Kahire’den ödüllerle döndü.

Aldığımız Nefes: Şeyhmus Altun’un yönetmenliğini yaptığı film de 2025’te Ankara, Antalya ve Kahire’den ödüllerle dönen filmlerden. Film, kimya fabrikası patlamasıyla sarsılan küçük bir kasabada, hayatı bir anda altüst olan on yaşındaki Esma’nın gözünden bir felaketin ardından ayakta kalma çabasını anlatıyor.

Süt Çiftliği: Elif Eda’nın ilk filmi Süt Çiftliği, ailesini kaybeden 12 yaşındaki İrem’in, ani bir kazanın ardından babaannesinin yönettiği endüstriyel bir süt çiftliğine sığınmasının ve burada her gün yeni doğan buzağıların annelerinden zorla ayrılmasının öyküsü...