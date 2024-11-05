İstanbul'da bu hafta birçok etkinlik gerçekleşecek...

Yayınlanma: 05.11.2024 - 20:05

Güncelleme: 05.11.2024 - 20:05

İstanbul'da bu hafta, geniş bir yelpazede birçok etkinlikle yerli ve yabancı sanatçıların katılacağı konser, sergi, tiyatro gösterisi ve performans sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatrolarında 6-9 Kasım'da Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde "Bir Halk Düşmanı", Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi'nde "Oscar", Kağıthane Sadabad Sahnesi'nde "Yatak Odası", Müze Gazhane Meydan Sahne'de "Sivrisinekler", Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde "Savaş ve Barış", Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi'nde ise "Yaftalı Tabut" eserleri tiyatroseverlerle buluşacak.

"Uçurtmanın Kuyruğu" oyunu FSM Kültür Sanat Merkezi Rasim Öztekin Sahnesi'nde, "Gidiş Dönüş Moskova (Retro)" oyunu ise Cennet Kültür ve Sanat Merkezi'nde 9 Kasım'da izlenebilecek.

"Bekçi ile Postacı", "Fındıkkıran", "Herkes Sihirbaz Olacak", "Bir Gece Masalı" ve "Çöpsüz Dünya" adlı çocuk oyunları ise 10 Kasım'da sahnelenecek.

İSTANBUL DEVLET TİYATROSUNDA BU HAFTA 5 OYUN SEYİRCİ KARŞISINDA OLACAK

İstanbul Devlet Tiyatrosu, "Kapıların Dışında", "Bir Nefes Dede Korkut" ve "Her Şey Yolundaymış Gibi" eserlerinin yanı sıra "Masal Yolu" ve "Çöp Canavarı" adlı çocuk oyunlarını sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Yeni oyunlardan "Kapıların Dışında", 5-9 Kasım'da Mecidiyeköy Büyük Sahne'de, "Bir Nefes Dede Korkut" 5-8 Kasım'da Mecidiyeköy Stüdyo Sahne'de, "Ölüler Diyarı", "Bir Mutluluk Anı" ve "Karmakarışık" adlı üç kısa oyundan oluşan "Her Şey Yolundaymış Gibi" 8-10 Kasım'da Garibaldi Sahnesi'nde izlenebilecek.

Çocuk oyunu "Masal Yolu" 10 Kasım'da Mecidiyeköy Büyük Sahne'de, "Çöp Canavarı" da 9 Kasım'da Mecidiyeköy Stüdyo Sahne'de izlenebilecek.

BU HAFTANIN KONSERLERİ

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, klasik müziğin güncel yorumcularını konuk ettiği Pera Klasikleri konserlerinde flüt, klarnet ve fagotun uyumunu müziğin farklı renkleriyle harmanlayan Anemos Trio'yu 9 Kasım'da müzikseverlerle buluşturuyor. Anemos Trio, flütte Aysu Zehra Şanyer, klarnette Ebru Mine Sonakın ve fagotta Onur Üzülmez'den oluşuyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda bu akşam 20.00'de, Murcia İspanyol Balesi ve Carmen & Matilde Rubio topluluğu "Pasion Flamenca" gösterisiyle izleyicilerle buluşacak.

Leyla Diana Gücük ve Nazlı Toprak moderatörlüğünde 7 Kasım'da 18.30'da CRR'de gerçekleştirilecek "Geçmişten Geleceğe Türkiye'de Caz Vokalinin Yolculuğu" söyleşisinde, Türkiye'de caz vokalinin gelişimi ele alınacak. Aynı gün 20.00'de CRR Caz Orkestrası, caz sahnesinin genç yetenekleri Barış Alp Dönmez ve Cansu Nihal Akarsu'ya eşlik edecek.

Halk müziğini caz ve klasik müzik unsurlarıyla harmanlayarak özgün bir şekilde yorumlayan 5 Quartet ile güçlü sesiyle tanınan Özge Arslan 8 Kasım'da CRR'de olacak.

CRR Türk Müziği Topluluğu, 9 Kasım'da "Ata'nın Sevdiği Şarkılar" konserinde müzikseverlerle buluşacak. Hakan Talu yönetiminde gerçekleştirilecek konserde, genç sanatçılar Işıl Meriç Ayata ve Ayşe Ebru Şahinbaş misafir solist olarak yer alacak.

İSTANBUL'DA DÜZENLENECEK SERGİLER...

Beyoğlu'ndaki Tokatlıyan Han'da bu yıl ikincisi düzenlenecek "Açık Kapılar Sergisi", yarın ziyarete açılacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Beyoğlu Belediyesi ve Beyoğlu Üç Horan Ermeni Kilisesi Vakfının katkılarıyla hazırlanan sergide, 40'ı aşkın sanatçının farklı sanat disiplinlerinden eserleri görülebilecek. Sergi 30 Kasım'da sona erecek.

Türkiye ile Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yılına özel düzenlenen "Ay-Yıldız ve Güneş-Yüz Yıllık Dostluğun Hatırası" sergisi, iki ülkenin köklü dostluğunu ve iş birliğini vurgulamak amacıyla Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) açıldı. Japonya Araştırmaları Derneği, Boğaziçi Üniversitesi Asya Çalışmaları Merkezi ve Japon Sanat Merkezi iş birliği ile hayata geçirilen sergi, 24 Kasım'a kadar görülebilecek.

İtalyan ressam Fausto Zonaro'nun eşi fotoğraf sanatçısı Elisa Zonaro'nun eserlerine odaklanan "Elisa Zonaro'nun İstanbul"u sergisi, Kazlıçeşme Sanat'ta 31 Ocak 2025'e kadar ziyarete açık olacak.

Türkler arasında İslamiyet'in ve tasavvufun yaygınlaşmasına öncülük eden Hoca Ahmet Yesevi'nin tasavvuftaki inceliklerini, tarikat adabını, usulünü, erkanını anlattığı "Fakrname" adlı eserinin minyatür sanatıyla buluştuğu "Minyatürlerle Fakrname" sergisi, yarına kadar Taksim Camii Kültür Sanat Merkezi'nde görülebilecek.

GERÇEKLEŞECEK DİĞER ETKİNLİKLER

Mehmet Birkiye'nin küratörlüğünde gerçekleştirilen 28. İstanbul Tiyatro Festivali izleyicilerine klasik eserlerden yenilikçi tiyatro yorumlarına, uluslararası gösterilerden yerli prömiyerlere uzanan zengin bir program sunuyor.

TÜYAP Fuarcılık Grubu tarafından, Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle düzenlenen 41. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, 10 Kasım'a kadar kitapseverleri konuk edecek. Öğrenci, öğretmen, çocuk, emekli ve engelliler için ücretsiz giriş imkanı sunan fuar, hafta içi 10.00-19.00, hafta sonu 10.00-20.00 saatlerinde ziyaret edilebiliyor. Fuarla ilgili etkinlik listesi, imza günleri ve detaylı bilgiye "www.istanbulkitapfuari.com" adresinden erişilebiliyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle Genç Öncüler Gençlik Spor ve Eğitim Derneği tarafından düzenlenen "9. Kısa'dan Hisse Kısa Film Festivali", genç sinemacılarla usta isimleri bir araya getiriyor. Festival etkinliklerine ve film gösterimlerine "www.kisadanhisse.org" adresinden ulaşılabilir.