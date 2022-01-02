İstanbul’da güvenli eğlence

02 Ocak 2022 Pazar, 02:00

Sağ olsun, İstanbul Emniyeti, bütün elemanlarını Taksim, İstiklal Caddesi, Beyoğlu, Galata ve Karaköy’e yığdığı için hayatımızın en emniyetli yılbaşı gecesini polis kardeşlerimizin gözetiminde ve korumasında geçirdik. Yemeğimizi yiyip biraz hava almak ve yeni yıla sokakta girmek için (bir sokak kedisine uygun olarak) dışarı çıktık ve adım atar atmaz, (Galata’da oturunca) kendimizi polislerin kucağında bulduk. Kadınlı erkekli dizilmiş güvenlik görevlilerinin çanta ve üst baş aramasından geçerken saçıma taktığım boynuzlu yılbaşı tacından hafif utanmadım değil. Meğer Galata Kulesi’nde haritalama varmış; onu izleyen kalabalık ve metro çıkışı Taksim’de, daha sonra İstiklal ve Cihangir’de rastladıklarımızın neredeyse tamamı Arapça konuşan 17-25 yaş arası erkeklerden oluştuğu için polislerin ortalıkta bolca olması bana sadece huzur verdi! Tabii ki ayrım yapmadan tam dört kez bizi de arayıp çantamıza baktılar ama olsun. Hepsi bizim için. Arada Rusça konuşan gençler de olmasa kendimi bir Arap ülkesinde zannedeceğim. Çoğu hiç para harcamayacak şekilde sokakta dolaşıyor, sokak çalgıcılarını dinliyor, en fazla sandviç yiyor, kaldırımlarda oturuyor. Tabii ki aralarında bizim gençler de var, ama hepsi kuru kalabalık.

MEKÂNLAR TENHA

Arkadaşlarımızla buluşacağımız Cihangir’e geldiğimizde şaşkınlığım iyice arttı. Her zaman sokaklara taşan kalabalıktan bu kez eser yok, hatta kimseler yok. Pek çok yer kapalı. Polisler açık olan yerlere de müzik sesinin kısılmasını istemiş ve biraz da görünmüşler. Eğlence tavsamış, bizim bulunduğumuz mekânın önünde iki polis aracı hazır bekliyor ve polis arkadaşlar sokaktan bizim çılgın gençlerin dans ederkenki fotoğraflarını çekiyor. Diğer mekânlar boş gibi. Anlaşılan Beyaz Türklerin mahallesi Cihangir’de ya herkes Omicron varyantıyla Covid temaslı ya da kaçıp gitmiş, başka yerlerde, ortalıkta kimse yok. Cenk Erdem’in çaldığı müziklerle coşan Erasmus öğrencisi expat gençler ve bizim gibi genç kaldığını iddia eden büyükler dışında saat 00.00 olduğunda ortada yeni yıla girdiği için zıplayan yok.

TOPLU ULAŞIM DOLUYDU

Sen niye seviniyorsun derseniz, 2021’den kurtulduğumuz için. Gelen gideni aratmasın ama kâbus gibi bir yıldı. 2022’nin daha iyi olacağını tahmin etmemekle birlikte umut ediyorum, en azından polis kardeşlerimiz sayesinde eskiden rastlanmış olduğu gibi sokaklara tacize uğramadan girdik. Evimize dönerken sabaha karşı Karaköy de tramvaylar da ağzına kadar doluydu, Ekrem Başkan İstanbul’da kamu ulaşımını yılbaşı gecesi nedeniyle sabaha kadar uzattığı için taksilere yalvarmaktan kurtulan ahali, evine, oteline rahat gidebildi. Başkanımızı ve İBB çalışanlarını seviyoruz; polislerimizi de, çamur atmak için her taşın altında terörist aramaktan vazgeçseler huzur içinde olacağız ya, seçim telaşı ne yapsınlar!

EGE, 2022’Yİ SOKAKLARDA KARŞILADI

İzmir Büyükşehir Belediyesi, pandemi ve derinleşen ekonomik kriz nedeniyle zor bir yılı geride bırakan yurttaşların yeni yılı umutla karşılaması için farklı noktalarda etkinlikler düzenledi. “İzmir’in yeni yüzyılı başlıyor” sloganıyla hazırlanan yılbaşı programı kapsamında Cumhuriyet Meydanı’nda 21.00’de “DJ Bey”, 22.30’da ise DJ Suat Ateşdağlı sahne aldı. DJ performansıyla eşzamanlı olarak video haritalamma gösterisi Telekom binasına yansıtıldı.

Alternatif rock grubu “Madrigal” ise Buca Kasaplar Meydanı’nda İzmirliler ile buluştu. Binlerce öğrenci, yeni yıla sevilen şarkıların seslendirdiği parçalar eşliğinde “merhaba” dedi. Bornova Âşık Veysel Rekreasyon Alanı’nda ise “Gripin” sahneye çıktı. Amfi tiyatroyu dolduran kalabalık doyasıya eğlendi. Ünlü sanatçı Feridun Düzağaç ise Karabağlar Uğur Mumcu Parkı’nda sevenleriyle buluştu.

BODRUM’DA SERTAB ERENER

Bodrum Belediye Meydanı’nda düzenlenen konserde Sertap Erener sahne aldı. Gece yarısı ışıklı balon gökyüzüne salındı. Bu yıl Bodrum’da ilk kez Kumbahçe, Hilmi Uran (Kilise Meydanı) ve belediye meydanlarında ana sahne olarak kullanılan konserlerde vatandaşlar gönüllerince eğlendi.

ANKARA’DA YENİ YIL COŞKUSU

Ankaralılar, 2022’yi kentin işlek yerleri olan 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı, Tunalı Hilmi Caddesi ve Aşkabat Caddesi’ndeki kutlamalarla karşıladı. Başkentte yurttaşlar 2022’nin gelişini coşkuyla kutlarken, güvenlik güçlerinin de yoğun güvenlik önlemleri aldığı görüldü. Ankara Emniyet Müdürlüğü, yılbaşı gecesinde kentte 16 binden fazla polisin görev yaptığını duyurdu. Kızılay Meydanı’nda saatlerin 00.00’a yaklaşmasıyla birlikte yurttaşların yoğunluğu arttı. Yeni yılı karşılamak isteyenler hep bir ağızdan şarkılar söyleyerek eğlendi. l ANKARA/Cumhuriyet