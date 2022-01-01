Cem Yılmaz 2022'yi böyle karşıladı: 'Dev yılbaşı partim'
Yeni yıla girerken sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Cem Yılmaz'ın yaptığı ironi dikkat çekti.
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yine gündem oldu.
Yeni yıla girerken ayaklarının fotoğrafını paylaşan Yılmaz paylaşıma, "Nice yıllar ! Dev yılbaşı partim bütün hızıyla devam ediyor. Hoşgeldin 2022" notunu düştü.
Nice yıllar ! Dev yılbaşı partim bütün hızıyla devam ediyor.?? hoşgeldin 2022 pic.twitter.com/5xQT7yXG63— Cem Yılmaz (@CMYLMZ) December 31, 2021
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