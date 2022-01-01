Cem Yılmaz 2022'yi böyle karşıladı: 'Dev yılbaşı partim'

Yeni yıla girerken sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Cem Yılmaz'ın yaptığı ironi dikkat çekti.

cumhuriyet.com.tr
01 Ocak 2022 Cumartesi, 11:29
Cem Yılmaz 2022'yi böyle karşıladı: 'Dev yılbaşı partim'
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Ünlü komedyen Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yine gündem oldu.

Yeni yıla girerken ayaklarının fotoğrafını paylaşan Yılmaz paylaşıma, "Nice yıllar ! Dev yılbaşı partim bütün hızıyla devam ediyor. Hoşgeldin 2022" notunu düştü.



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