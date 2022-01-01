Cem Yılmaz 2022'yi böyle karşıladı: 'Dev yılbaşı partim'

01 Ocak 2022 Cumartesi, 11:29

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yine gündem oldu.

Yeni yıla girerken ayaklarının fotoğrafını paylaşan Yılmaz paylaşıma, "Nice yıllar ! Dev yılbaşı partim bütün hızıyla devam ediyor. Hoşgeldin 2022" notunu düştü.

Nice yıllar ! Dev yılbaşı partim bütün hızıyla devam ediyor.?? hoşgeldin 2022 pic.twitter.com/5xQT7yXG63 — Cem Yılmaz (@CMYLMZ) December 31, 2021



