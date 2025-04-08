İstanbul’un hafızası kapatılıyor

Yayınlanma: 08.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 08.04.2025 - 04:00

İstanbul Demiryolu Müzesi’nin kurucu müdürü Ruhan Çelebi gazetemize açıklamalarda bulundu: “İstanbul Demiryolu Müzesi 23 Eylül 2005 tarihinde açıldı ve herkes müzeyi ücretsiz ziyaret edebiliyor.

Müze, açıldığı günden bugüne yerli yabancı binlerce kişinin sevgisini kazandı. Butik bir müze her yıl yapılan bağışlarla çok değerli bir koleksiyona sahip oldu. Sirkeci (İstanbul) Garı’nın hatıralarını yaşatan bu müzede 19. yüzyıldan eserler de bulunuyor ve bu özelliği ile sınırı olmayan müzeler içinde yer alıyor.

Bir Avrupa Birliği ve Erasmus projesi ile engelsiz müze özelliğini de kazandı” diyor ve ekliyor: “Kültür ve Turizm Bakanlığı’na ait bir müzenin yine bakanlık tarafından kapatılmasını aklım almıyor. Birbirinden kıymetli demiryolcuların hatıraları bir depoya kaldırılacakmış. Bağışçılar kim bilir nasıl üzülecektir. Isı, ışık ve nem ayarları olmayan bir ambarda değerli kâğıtlar, fotoğraflar nasıl korunacak?”

Çelebi, Silivri’de tutuklu bulunan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat’ın bir konuşmasını hatırlatarak şunları söyledi:

“Polat, ‘İstanbul‘un üstü kapalı halkın, ücretsiz faydalanacağı kamusal bir alanı yok’ demişti. İşte Sirkeci Garı tam da böyle bir yerdi. Daha da geliştirileceği yerde tüm anılarımızın yok edilmesi çok acı” diyor.

KİRALAMA PROTOKOLÜ 29 YILLIK…

Tarihi Sirkeci Gar binası, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında yapılan protokolle Ağustos 2024’te Kültür ve Turizm Bakanlığı’na devredildi. Haydarpaşa Garı’nı da kapsayan kiralama protokolü, 29 yıllık süreyi kapsıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, tarihi yapılarda yapacağı onarım, restorasyon vb. projelerin maliyetini karşılayacak ve ayrıca kira ödemesi yapmayacak. Bakanlık, kiraladığı bu alanları alt kira sözleşmeleri ile tüzel kişiliklere ve ortaklık yapılarına kullandırabilecek.

Konuyla ilgili bakanlıktan aldığımız bilgiye göre müzenin onarım için kapatılacağı ve sonrasında demiryolu ve göç müzesi olacağı, eserlerin ise bina içinde bir depoda tutulacağı yönünde oldu. Bakanlığın gazetemize verdiği açıklamayı değerlendiren Çelebi, “Eserlerin garın içinde bir alanda korunacağına asla inanmıyorum, öyle bir düşünceleri olsa eserler olduğu yerde özel kasalarda saklanabilirdi. 1800’lerden haritalar var şu anda bile kâğıtları dökülüyor, onarım için ödenek verilmedi. Onlar farklı ortamda iyice bozulacaktır. Sesli rehber var görme engellileri de kapsayan, binlerce lira da sokağa atılacak. Ben Sirkeci Garı’nın da Galata Port gibi rant merkezi olacağını düşünüyorum” diyor.

19. VE 20. YÜZYILA AİT 400 ESER…

Romanlara ve filmlere konu olan ünlü Orient Ekspres’in 19-22 Mayıs 1977 tarihlerinde yapılan son seferinde yolcularına dağıtılan hatıra madalya ile bu trende kullanılan gümüş yemek takımlarının da yer aldığı müzede, 19. ve 20. yüzyıla ait yaklaşık 400 eser sergileniyor. Paris-İstanbul arasında seferler yapan ünlü Orient Ekspres’in son durağı olan Sirkeci Gar, 1890’da hizmete açıldı. Alman mimar ve mühendis August Jasmund’un eseri olan Gar, Oryantalist bir tasarıma sahip.

Doğu ve Batı tarzlarını yansıtan gar binası, birçok ünlü ismi ağırlamış. Ünlü polisiye yazarı Agatha Christie de bunlardan biri. Christie'nin filmlere de konu olan ‘Doğu Ekspresinde Cinayet’, Sirkeci Gar’ının dünyaca tanınmasını sağladı. Ayrıca Türkiye’de 1955 yılında ilk elektrikli tren işletmeciliğine geçişin simgesi olan banliyö trenlerinden birinin makinist bölümü de müzede en ilgi çekici sergi materyallerinden biri.