İyi Patron filminin konusu nedir, oyuncuları kim?

Yayınlanma: 27 Ocak 2023 - 14:52

Güncelleme: 27 Ocak 2023 - 14:52

İyi Patron ( El buen patrón ), Fernando León de Aranoa tarafından yönetilen ve yazılan, Javier Bardem'in oynadığı 2021 yapımı İspanyol komedi-drama filmidir.

İYİ PATRON FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

İspanya’da endüstriyel teraziler üreten bir aile şirketinin yöneticisi olan Blanco, şirketinin mükemmellik ödülü almasını ister. Bu ödül için çok çabalayan Blanco ve çalışanları, komitenin ziyaretini beklerken bir kaç sorunla karşılaşsa da geç olmadan problemlerin üstesinden gelirler.

İYİ PATRON FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Javier Bardem

Manolo Solo

Almudena Amo

Sonia Almarcha

Fernando Albizu