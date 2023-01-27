Fakir: Bir Hint Fakirinin Olağanüstü Yolculuğu filminin konusu nedir, oyuncuları kim?
Fakir: Bir Hint Fakirinin Olağanüstü Yolculuğu (The Extraordinary Journey of the Fakir) Ken Scott tarafından yönetilen, Dhanush ve Erin Moriarty'nin oynadığı 2018 yapımı macera komedi filmidir. F
Fakir: Bir Hint Fakirinin Olağanüstü Yolculuğu, Romain Puertolas'ın "Bir İkea Dolabında Mahsur Kalan Hint Fakiri'nin Olağanüstü Yolculuğu" kitabından uyarlandı.
Film, 30 Mayıs 2018'de Fransa'da gösterime girdi. 21 Haziran 2019'da Hindistan, ABD, Kanada, Singapur ve Malezya'da yayımlandı.
FAKİR: BIR HİNT FAKİRİNİN OLAĞANÜSTÜ YOLCULUĞU FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Hindistan'da Racastan sokaklarında yaşayan genç Hint Fakiri Aja, annesinin ölümünden sonra hiç tanımadığı babasını bulmak üzere Fransa'ya gitmeye karar verir. Ancak Paris'e ayak bastığı andan itibaren hiçbir şey planladığı gibi gitmez. Tuhaf bir taksi şoförüyle yaptığı yolculuk sonunda kendini şehir dışındaki bir IKEA'da, üstelik Marie adlı güzel bir kıza sırılsıklam aşık olmuş bir şekilde bulur. O da yetmez, yanlışlıkla bir dolabın içinde kapalı kalarak Avrupa'da bambaşka bir yere kargolanır. Sınır polislerinden ve Somalili mültecilerden uzak durmaya çalışırken yol boyunca birbirinden renkli ve eğlenceli karakterlerle tanışır. Roma'da dans pistlerinden Akdeniz'de sıcak hava balonuna uzanan bir dizi eğlenceli yolculuk yapar. Tek istediği sağ salim Paris'e hayallerine geri dönebilmektir.
FAKİR: BİR HİNT FAKİRINİN OLAĞANÜSTÜ YOLCULUĞU FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Dhanush
Hearty Singh
Bérénice Bejo
Erin Moriarty
Barkhad Abdi
Gérard Jugnot
Ben Miller
FAKİR: BİR HINT FAKİRİNİN OLAĞANÜSTÜ YOLCULUĞU FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Çekimler Mayıs 2017'de Mumbai'de başladı. Ana çekimler Hindistan, Brüksel , Paris ve Roma'da gerçekleşti
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