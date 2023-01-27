Yelda: En uzun gece filminin konusu nedir, oyuncuları kim?

Yayınlanma: 27 Ocak 2023 - 14:31

Güncelleme: 27 Ocak 2023 - 14:31

Film, 2020 Sundance Film Festivali'nde Dünya Sineması Dramatik Yarışması'nda Jüri Büyük Ödülü'nü kazandı, ayrıca ELLE dergisinin Grand prix Cinema ödülünü, Antalya uluslararası film festivali 2020'nin En İyi Yönetmen ödülünü, Sofya Uluslararası Film Festivali'nde En İyi Senaryo ödülünü kazandı. , Barselona uluslararası film festivalinde en iyi senaryo ve Washington DC film festivalinde the Circle ödülü.

YELDA: EN UZUN GECE FİLMİNİN KONUSU NEDİR?



22 yaşındaki Meryem, muta nikahıyla evlendirilen kocası Nasser’in bir kaza sonucu ölümüne sebep olur ve bunun sonucunda idama mahkum edilir. Onu idamdan kurtarabilecek tek kişi Nasser’in kızı Mona’dır. Mona’nın onu bağışlaması için yapması gereken bir televizyon programına çıkarak Meryem’i affettiğini söylemesidir fakat, geçmiş yeniden canlanınca bunu yapmak zorlaşır.



YELDA: EN UZUN GECE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?



Sadaf Asgari

Behnaz Caferi

babak karimi

Arman Derviş

Fereshteh Hosseini

Bahram Afşar