Yelda: En uzun gece filminin konusu nedir, oyuncuları kim?
Yelda: En uzun gece filmi Mesut Bakhshi tarafından yönetilen 2019 yapımı İran drama filmidir .Film, 22 yaşındaki Meryem’in bir kaza sonucu kocasının ölümüne sebep olmasını ve idama mahkum edilmesini konu alıyor.
Film, 2020 Sundance Film Festivali'nde Dünya Sineması Dramatik Yarışması'nda Jüri Büyük Ödülü'nü kazandı, ayrıca ELLE dergisinin Grand prix Cinema ödülünü, Antalya uluslararası film festivali 2020'nin En İyi Yönetmen ödülünü, Sofya Uluslararası Film Festivali'nde En İyi Senaryo ödülünü kazandı. , Barselona uluslararası film festivalinde en iyi senaryo ve Washington DC film festivalinde the Circle ödülü.
YELDA: EN UZUN GECE FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
22 yaşındaki Meryem, muta nikahıyla evlendirilen kocası Nasser’in bir kaza sonucu ölümüne sebep olur ve bunun sonucunda idama mahkum edilir. Onu idamdan kurtarabilecek tek kişi Nasser’in kızı Mona’dır. Mona’nın onu bağışlaması için yapması gereken bir televizyon programına çıkarak Meryem’i affettiğini söylemesidir fakat, geçmiş yeniden canlanınca bunu yapmak zorlaşır.
YELDA: EN UZUN GECE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Sadaf Asgari
Behnaz Caferi
babak karimi
Arman Derviş
Fereshteh Hosseini
Bahram Afşar
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