İz bırakan ustaların zamansız fotoğrafları

26 Ekim 2022 Çarşamba, 04:00

Gazetelerde, televizyonlarda, sosyal medyada usta sanatçıların fotoğraflarına sıkça rastlarız. Ama genel olarak bazı fotoğraflar diğerlerinden daha fazla ön plana çıkar, daha çok kullanılır, hatta o kadar çok paylaşılır ki kimin çektiği bile belirtilmez artık (ne yazık ki). İşte sanatçıların en çok gördüğümüz fotoğraflarının birçoğunun altında Mehmet Turgut imzası var.

Turgut, bu yıl fotoğrafçılık yolculuğunun 25. yılını kutluyor. Dededen babaya, babadan oğula geçen üç kuşaklık bir öykü bu. Turgut’un 25. yıl kutlaması olarak artık zamansızlaşan portre fotoğrafları “Ustalar” sergisinde bir araya geldi. Sergi, BigChefs sponsorluğunda Emaar AVM’de açıldı ve 12 Kasım’a kadar görülebilecek. AVM’nin eksi 3. katındaki sergi, en başta AVM’de açılmasından dolayı bir çekince yaratsa da olumlu bir tarafı var: “Ustalar” sergisindeki fotoğrafların satışlarından elde edilecek gelir, Türk Eğitim Vakfı bünyesinde açılan “Yarının Ustaları” burs fonuna aktarılacak.

“Ustalar” sergisi, benliklerini “tecrübe” ile doldurmuş, sabırla yoğrulmuş, yürüdükleri yola sadakatle bağlanmış, yaşamda (ve yaşamlarda) iz bırakmış ustaların portrelerine ev sahipliği yapıyor.

GENÇ SANATÇILARA DESTEK

Türk Eğitim Vakfı Genel Müdürü Banu Taşkın sergi açılışında görüşlerini, “TEV-‘Yarının Ustaları’ burs fonu sayesinde güzel sanatlar ve gastronomi dallarında eğitim alan gençlerimizin ‘ustalık’ yolunda ilerlemelerine destek olmayı amaçlıyoruz. İnce işçiliğin, sabrın, özgünlüğün, farklılıkların, yeniliğin ve yenilenmenin muhteşem birer değer olduğunu bize hatırlatan, projede ismi geçen tüm büyük ustaların önünde saygıyla eğiliyorum” sözleriyle dile getirdi.

İŞTE O İSİMLER

Sergide fotoğrafı yer alan ustalar: Adnan Çoker, Ahmet Turgut, Ara Güler, Arif Keskiner, Aydın Boysan, Cahit Berkay, Cem Yılmaz, Demet Akbağ, Erdal Beşikçioğlu, Ergin İnan, Erkan Can, Erkin Koray, Erol Büyükburç, Fazıl Say, Ferhan Şensoy, Haldun Dormen, Haluk Bilginer, İlber Ortaylı, Leman Sam, Mehmet Ali Birand, Mehmet Güreli, Menderes Samancılar, MFÖ, Muazzez İlmiye Çığ, Murathan Mungan, Mustafa Alabora, Mücap Ofluoğlu, Nebahat Çehre, Nejat Yavaşoğulları, Rasim Öztekin, Rutkay Aziz, Seyfi Dursunoğlu, Şemsi İnkaya, Şener Şen, Tuncel Kurtiz, Yaşar Kemal, Yetkin Dikinciler, Yıldız Kenter, Zeynep Oral.