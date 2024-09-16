İzlanda gibi! Fransız araştırmacıdan açıklama: 'Nemrut’un volkanik sütunları ziyarete açılmalı'

Yayınlanma: 16.09.2024 - 12:31

Güncelleme: 16.09.2024 - 12:31

Michel Diserdo, volkanik sütunlar ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bu volkanik hazineler tahminen 3-4 milyon yıllıktır. Dünyada güney İzlanda’da var. Milyonlarca ziyaretçi çekmektedir ve ülkenin en büyük ekonomik kaynağı haline gelmiştir. Mezopotamya’nın insanoğluna, bizlere verdiği yer üstü ve yer altı sayısız kaynak var. Basalt organs olarak jeoloji biliminde adlandırılan bu volkanik sütunlar korunmalı ve ziyarete açılmalıdır. Nemrut Dağı anıtsal alanı güzergahında olması ise büyük bir şanstır" dedi.

Sütunları inceleyen Michel Diserdo, “Çok zengin bir basalt organs kaynağı var bu alanda, bunları gören dünya insanları buraya gelecektir” ifadesini kullandı.

"3 BİN YILLIK UYGARLIĞIN MİRASÇISINIZ"

Kommagene uygarlığının eserlerini gezen ve Arsameia’daki büyük yazıtı da okuyan Disedro, “Dünyanın şanslı insanlarısınız, öyle bir tarih var ki burada, barışı iki bin yıl önce asırlarca korumuş bir uygarlığın mirasçılarısınız. Bizler de buraları gördüğümüz için kendimizi çok şanslı buluyoruz” dedi.

Eşi Pascal Disedro ile Nemrut Dağı anıtsal alanını da gezen Disedro, “Harika bir coğrafyadasınız ve çok şanslısınız” şekline konuştu.