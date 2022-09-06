İzmir Arkeoloji Müzesinde Dionysos'a adanan eserler sergilenmeye başlandı
İzmir Arkeoloji Müzesi'nde yürütülen "Görmediklerinizi Göreceksiniz" projesi kapsamında, Yunan mitolojisinde önemli yeri bulunan Dionysos tanrısına atfedilen eserler, gösterime açıldı.
İzmir Arkeoloji Müzesi'nde yıl boyu her ay belli bir temayla düzenlenen sergiler, eylülde bağbozumu dönemi olması nedeniyle Yunan mitolojisinde şarap, eğlence ve tiyatro tanrısı olarak bilinen Dionysos eserleri seçkisiyle devam ediyor.
Sergilenen eserler arasında Efes Antik Kenti'nde bulunan ve yaklaşık 2 bin yıllık olduğu değerlendirilen Dionysos'a ait heykel başı dikkati çekiyor. Toprak altından çıkarıldıktan 92 yıl sonra ilk kez sergilenen heykel, asma figürleriyle tipik bir Dionysos eseri olarak tanımlanıyor.
İzmir Arkeoloji Müzesi Uzmanı Elvan Tural, bu ayki sergide mitolojide Anadolu kökenli bir tanrı olan Dionysos'a adanan eserleri ziyaretçilerin ilgisine sunduklarını dile getirdi.
Antik Yunan'da Dionysos adına bağ bozumu şenlikleri düzenlendiğini, çok sayıda eserde bu eğlence figürlerinin taşa yansıtıldığını aktaran Tural, Dionysos kültü hakkında fikir sahibi olmak isteyenleri eylülde bu özel sergiye beklediklerini dile getirdi.
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