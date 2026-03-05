İzmir’de ‘Gökyüzü Kadınların Yüzü’ sergisi açılıyor

Birleşmiş Milletler, kadın hakları hareketinin odak noktası olarak belirlenen “Dünya Kadınlar Günü” bağlamında, ülkemizde elli yıldır çok ve çeşitli etkinlikler, kutlamalar yapıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi, 2026 Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında hem Türkiye’de hem de Avrupa’da önemli müze ve koleksiyonlarda yapıtlarıyla sanata değer katan, İzmirli kadın ressam Reyhan Abacıoğlu’nun “Gökyüzü Kadınların Yüzü” adlı sergisine ev sahipliği yapacak. Küratörlüğünü sanat yazarı İbrahim Karaoğlu’nun, sanat koordinatörlüğünü Dr. Zeki Hozer’in yaptığı bu özel sergi 6 Mart Perşembe günü saat 17.00’de İzmirli sanatseverlerle buluşacak. 23 Mart’a kadar her gün izlenebilecek olan sergi, ünlü sanatçının 50. sanat yılı için hazırladığı retrospektif bir seçkiden oluşuyor.

‘ABACIOĞLU, BİR CAZ USTASI’

Sergi küratörü İbrahim Karaoğlu, sergi için oluşturduğu manifestoda şu ifadelere yer verdi:

“Modern yaşamın kültürümüzü şekillendiren kadın algısını sanatçı kimliğiyle yücelten bir öncü bir ressam Reyhan Abacıoğlu. Katıldığı ulusal ve uluslararası projelerle, açtığı sergilerle, aldığı ulusal ve uluslararası saygın ödüllerle sanatını biriktiren; kimliğini çağdaş/modern resim anlayışıyla oluşturmuş evrensel bir sanatçımızdır. Soyut dışavurumcu sanat anlayışıyla beğenimizi, duygularımızı ve algımızı özgürleştirerek müzikal bir duygu yoğunluğu yaratır resimleri. Sesi ve sessizliği büyülü bir dille duyumsatır. Renklerin ritimleriyle tanımlanmış, resmin caz halidir onun yapıtları. Her bir resminde, iç seslerinin tınısını, duygularını renklerle görsel bir caza dönüştürür. Abacıoğlu, doğaçlama, lirik ve soyut resimleriyle bir caz ustası aslında. Yalnızca doğaçlama ritimleri yansıttığı için değil, metaforlaştırdığı şeyleri cazın hüznüyle büyülediği için de... Eskimolar karı elli sözcükle tanımlarmış, Abacıoğlu da hüznü bin bir biçimde tanımlıyor; resminin caz halleriyle.”