İzmir Devlet Opera ve Balesi 'Figaro'nun Düğünü' eserini sahneye koyacak

"Figaro'nun Düğünü" operası İzmir Devlet Opera ve Balesi tarafından Necdet Aydın Sahnesi'nde sahnelenecek.

İzmir Devlet Opera ve Balesi 'Figaro'nun Düğünü' eserini sahneye koyacak
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AA
Yayınlanma: 26.11.2024 - 20:37

Wolfgang Amadeus Mozart'ın ünlü operası "Figaro'nun Düğünü", İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB) tarafından sahnelenecek.

"Figaro'nun Düğünü" operası için Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Necdet Aydın Sahnesi'nde kostümlü prova yapıldı.

Necdet Aydın Sahnesi'nde 28 Kasım'da sanatseverlerin beğenisine sunulacak iki perdelik opera, İtalyanca orijinal dili ve Türkçe üst yazıyla sahnelenecek.

Wolfgang Amadeus Mozart'ın başyapıtlarından biri olan ve ilk kez 1786 yılında sahnelenen "Figaro’nun Düğünü"nde sınıflar arasındaki çatışmalar ve aşk, mizahi bir dille ele alınıyor.


Etiketler: #Mozart #Figaro'nun Düğünü #İzmir Devlet Opera ve Balesi #Devlet Opera ve Balesi

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