Dünyaca ünlü Rus balet Vladimir Shklyarov hayatını kaybetti

Yayınlanma: 18.11.2024 - 10:06

Güncelleme: 18.11.2024 - 10:06

Rus balet Vladimir Shklyarov'un, bir binanın beşinci katından yere düşerek öldüğü bildirildi.

Mariinsky Tiyatrosu sözcüsü Anna Kasatkina, Fontanka haber ajansına yaptığı açıklamada, Shklyarov'un sırtındaki bir sakatlık nedeniyle ağrı kesici aldığını ve omurga ameliyatı geçirmesinin planlandığını söyledi.

Rus haber ajansı RIA Novosti 'nin haberine göre, dansçının ölümünü araştırmak üzere federal bir soruşturma başlatılırken, “ön nedenin” kaza olduğuna karar verildi.

1985'te St Petersburg'da doğan Shklyarov, 2003'te Mariinsky Tiyatrosu'na katıldı ve 2011'de bir bale topluluğundaki en üst düzey pozisyon olan baş dansçı oldu.

Shklyarov 20 yıllık kariyeri boyunca Kuğu Gölü, Romeo ve Juliet, Uyuyan Güzel, Don Kişot ve Christopher Wheeldon'ın Alice Harikalar Diyarında eserlerinde rol aldı. New York'taki Metropolitan Operası ve Londra'daki Kraliyet Opera Evi de dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanında sahne aldı.

2013 yılında Mariinsky Tiyatrosu dansçılarından Maria Shirinkina ile evlendi ve bu evlilikten iki çocuğu oldu.

Shklyarov'un 2014 ve 2015 yıllarında konuk sanatçı olarak yer aldığı Amerikan Bale Tiyatrosu, Instagram'da onu “zarafeti ve tutkusuyla dünya çapındaki izleyicilere ilham veren olağanüstü bir sanatçı” olarak andı.