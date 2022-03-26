İzmir Devlet Opera ve Balesi müzikseverleri 'popera' konseri ile buluşturdu
İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB) sanatçılarının yer aldığı 'Gramafour' grubu, popüler müzik ve operayı buluşturan 'popera', diğer adıyla 'operatik pop' konseri verdi.
Elhamra Sahnesi'ndeki konserde, piyanoda Benan Gagliardo eşliğinde tenor solistler Mehmet Alp Özkazanç ve Muzaffer Soydan ile bas solistler Doğukan Özkan ve Christopher Gagliardo'dan oluşan ekip sahne aldı.
Gramafour grubu, Carl Orff, Tomaso Albinoni, Georges Bizet, Giacomo Puccini gibi klasik bestecilerin yanı sıra Leonard Cohen, Ennio Morricone gibi müziğe derinden yön vermiş isimlerden eserleri seslendirdi.
Müzik düzenlemelerini İZDOB Genel Müzik Direktörü Tulio Gagliardo'nun üstlendiği ekip, 23 Nisan'da yeniden konser verecek.
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