Çanakkale Deniz Zaferi’nin 107. yıldönümü, CRR Konser Salonu’nda anıldı

20 Mart 2022 Pazar, 04:00

Bana mı öyle geldi, yoksa gerçekten öyle miydi, bu yıl Çanakkale Deniz Zaferi’nin anılması daha bir coşkulu, daha bir yoğun kutlamalarla, sadece Çanakkale’de kalmadan her yerde kutlandı. Belki eşiğine geldiğimiz 3. dünya savaşının yarattığı tedirginlik, ABD-AB, Rusya blokları arasındaki soğuk ve sıcak savaşın tırmanmasının Montrö’nün anlam ve önemini ve Boğazların geçilmezliğini yeniden gündeme getirmesi nedeniyle.

Çanakkale Deniz Zaferi’nin 107. yıldönümünün, kültür ve sanat alanındaki kutlamaları tabii ki bu sayfada anlatmak istediğim. İDSO’nun seslendirdiği “57. Alay Gelibolu Senfonisi” başlıklı eseri AKM Tiyatro salonunda gerçekleşmişti. Cuma gecesi de CRR Senfoni Orkestrası Genel Sanat Yönetmeni Şef Murat Cem Orhan yönetiminde Süleyman Alnıtemiz’in bestelediği “Kanlısırt Anzak Senfonik Şiiri”ni seslendirdi.

AVUSTRALYALI MÜZISYENLER

Murat Cem Orhan, sadece şef değil, CRR Sanat Yönetmeni de olarak senfoniye farklı dokunuşlar yapmıştı: Avustralya Konsolosluğu işbirliğiyle 20 Avustralyalı müzisyen konsere davet edilmiş ve karşı karşıya savaşmış dedelerin torunları aynı orkestrada o savaşı anarak müzik yapmaya hazırlanmıştı. Barış için güzel bir tabloydu. Konserin bir başka güzelliği ise Volkan Akkoç’un hazırladığı CRR Korosu’na bas Zafer Erdaş hepimizin ezbere bildiği “Çanakkale İçinde Aynalı Çarşı” türküsünü söyleyerek katılmasıydı. Bitmedi, Ali Rıza Kubilay anlatıcıydı. Ama en büyük sürpriz, müezzin Akif Kılıç’ın Mehmet Akif Ersoy’un dizelerinin üzerine seslendirdiği rast makamında bir kasideydi ki Murat Cem Orhan da konser öncesi verdiği söyleşide, Avustralyalı müzisyenlerin onun sesini ve kasidesini dinledikten sonra İstanbul’a, başka bir kültüre geldiklerini anlamışlardı! Evet bu Batı’yla Doğu’yu birleştiren, birlikte yoğuran, bambaşka zenginlikteki bir kültür!

İMAMOĞLU GELEMEDİ

Gelelim son sürprize: Geceye ve kutlamaya İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da katılacağı duyurulmuş, “Yol Arkadaşları” salona akın etmişti. Ne ki konser başlamasına yakın Ekrem Bey, AKOM’da karla ilgili açıklamalar yaparken İstanbul Valisi de halkı evinde oturmaya davet ediyordu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKOM’da çalışmaları denetlemek için iki saatliğine bile Harbiye’deki CRR’ye gelemedi. Konserin sonunda Şef Orhan, “Malum, başkanımızın kar yağarken yemeğe gitmesi bile olay çıkarıyor!” diye söyleyiverdi nedenini.

MÜZİK HARİKAYDI

Olanı biteni öğrendik, konser nasıldı derseniz, ben Ersin Antep gibi müzikolog değil, gazeteciyim, timpani partileri ve tutti pasajlarından bahsedemem. Konser şahaneydi! Tüylerimiz diken diken müziği dinlerken top seslerini de duyduk, uzak kıtalardan gelen yabancı askerlerin hasretle kendi şarkılarını söylemelerini de genç yaşlı, kadın erkek nasıl kan dökerek zafere ulaştığını da gerek sololarda, gerek koroda hissettik! Eser, Atatürk’ün sözleriyle son bulurken bu zaferin komutanları Mustafa Kemal ve arkadaşlarına kararlılıkları, barışa inançları nedeniyle bir kez daha saygı ve minnet duyduk. Onun adını anmadan Çanakkale Zaferi kutlamaya kalkanlar tarihin çöplüğünde unutulup gidecek, ama onlar, bu vatanı kurtarmak için canlarını vermiş olanlar müzikle, sanatla, edebiyatla, yaşayacak ve yaşatılacak. Keşke sizler de orada olsaydınız...