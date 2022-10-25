İzmir Opera Balesi La Traviata İstanbul’daydı

25 Ekim 2022 Salı, 04:00

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali davetlisi olarak İzmir Devlet Opera Balesi İspanyol yönetmen Carlos Vilan’ın sahneye koyduğu opera repertuvarının en önemli bestecilerinden Giuseppe Verdi’nin, La Traviata operası ile iki temsil için İstanbul’a geldi.

La Traviata’nın 22 Ekim Cumartesi akşamı Atatürk Kültür Merkezi Opera sahnesindeki ilk temsilinde sesi ve oyun gücüyle Violetta rolünde Eylem Demirhan Duru çok büyük alkış aldı.

Verdi’nin, Alexandre Dumas’nın Kamelyalı Kadın romanından operaya uyarladığı librettosunu Francezco Maria Piave’nin yazdığı eserin ana karakteri olan Violetta ile Alfredo birlikte yaşamaktadırlar. Alfredo’nun babası Giorgio, ona bu aşk sonlandırması için yalvarınca gönülsüzce kabul eder. Fakat Alfredo onun eski sevgililerinden birine döndüğünü düşünür... Sevgilisi gerçeği öğrendiğinde Violetta ölmek üzeredir. Alfredo Violetta’ya onu affetmesi için yalvarır ancak artık çok geçtir.

İzmir DOB’un orkestra şefi ve Genel Müzik Direktörü Arjantinli şef Tulio Gagliardo Varas yönetiminde İstanbul Devlet Opera Balesi Orkestrası eşliğinde izlediğimiz bu temsilde Alfredo’yu Levent Gündüz, babası Giorgio’yu Cüneyt Ünsal seslendirdi. Gülay Korkut Dinç’in şık kostümleri içindeki solistleri, Orhan Öner Özcan’ın yönettiği korosu ve bale sanatçılarının dansı ile reji bütünüyle beğenildi.?Carlos Vilan’ın dansçı ve koreograf olması, hem dans sahnesine hem de rejinin hareket düzenine verdiği önemden belli oluyordu.