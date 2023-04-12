İzmir Uluslararası Çoksesli Korolar Festivali yoğun ilgiyle başladı

Yayınlanma: 12.04.2023 - 16:12

Güncelleme: 12.04.2023 - 16:12

Bu yıl ikincisi düzenlenen İzmir Çoksesli Korolar Festivali’ne ilgi büyük. Türkiye Polifonik Korolar Derneği İzmir Şubesi işbirliği ile 16 Nisan’a kadar sürecek festivalin koro oturumları Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde (AASSM), söyleşiler ise Kültürpark Gençlik Tiyatrosu’nda devam ediyor.

KOROLAR ETKİNLİKLERİNİ SERGİLİYOR

AASSM’de düzenlenen koro seçmelerine 27 farklı şehirden 81 koronun ve 3 bin 87 koristin katıldığını ifade eden Koro Şefi Türker Barmanbek, “Festival bu sene yoğun ve hareketli günler yaşıyor. Bu durum bizi oldukça mutlu ediyor. Çünkü bu festival kapsamında koro, koro şefleri ve müzik eğitimcileri etkinliklerini sergileme fırsatı elde ediyor. Aralarında özel okullar, güzel sanatlar liseleri, belediye korolarının da olduğu festivale katılan koroları destekleyerek eğitim hayatımıza geliştirici bir katkı sağlayacağız” şeklinde konuştu.

DEĞERLENDİRME SONRASI KOROLAR ÖDÜLLENDİRİLECEK

Korolar, birbirleriyle yarışmaksızın 15 ayrı müzikal dalda “Festival Değerlendirme Kurulu” tarafından değerlendirilerek aldığı en yüksek puana ait müzikal dalda sanatsal olarak ödüllendirilecek. Ücretsiz izlenebilecek festivalin detaylı programına kultursanat.izmir.bel.tr adresinden ulaşılabiliyor.