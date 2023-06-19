İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali’nde sahne Zuhal Olcay’ın

Yayınlanma: 19.06.2023 - 15:10

Güncelleme: 19.06.2023 - 15:10

İzmir’i sinema ve müziğin üretim merkezi haline getirmek için çalışmalarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi üçüncü kez düzenlediği İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali’nde hafta sonunu geride bıraktı. 22 Haziran Perşembe gününe kadar sürecek festivalde hafta sonu 7 farklı mekanda 47 yapım izleyiciyle buluştu. Film gösterimleri devam eden festival, bu akşam Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde Zuhal Olcay konserine ev sahipliği yapacak.

ZUHAL OLCAY KONSERİ BU AKŞAM AASSM’DE

Festivalde bugün film gösterimleri, soru-cevap seansları ve söyleşilerin yanı sıra iki özel etkinlik de yapılacak. Festivalin Onur Ödülü’ne layık görülen, aynı zamanda Ulusal Yarışma jüri başkanı Zuhal Olcay, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde unutulmaz bir konsere imza atacak. Bir diğer önemli etkinlik ise Cemal Ünlü ile Şarkılarla Mübadelenin 100. Yılı plak dinletisi olacak. Cemal Ünlü, 100. yılında bestecileri, şarkıcıları ve çalgıcılarıyla Mu¨badillerin Mu¨ziği ve Rembetiko’nun doğuşunu tamamı 78 devirli gramofon plaklara (taş plaklara) kaydedilmiş eserleri ve sanatçıları en eski örneklerden başlayarak sunacak.

ÜCRETSİZ FİLM GÖSTERİMLERİ DEVAM EDİYOR

3. İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali’nde 5 farklı lokasyonda düzenlenen ücretsiz film gösterimleri İstinyePark Teras Renk Sinemaları, Elhamra Sahnesi, Karaca Sineması, İzmir Fransız Kültür Merkezi, İzmir Sanat ve açık hava film gösterimlerinin yapılacağı Göztepe vapur iskelesindeki Kadifekale Gemisi’nde devam ediyor.