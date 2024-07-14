İzmir’de açılan Arkas Sanat Alaçatı, ilçenin ilk kültür merkezi oldu

Yayınlanma: 14.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 14.07.2024 - 04:00

İzmir’in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı, yaz turizminin Türkiye’deki marka haline gelmiş konumlarından. Yerli ve yabancı turistlerin bu uğrak noktasının büyük bir eksiği vardı, bir tane bile kültür ve sanat merkezi bulunmuyordu. Daha önce İzmir’in çeşitli bölgelerine dört sanat merkezi açmış olan Arkas, Alaçatı’nın merkezine mimarisiyle de dikkat çeken beşinci mekânını önceki gün açtı. Açılışa İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli, Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Lucien Arkas ve çok sayıda davetli katıldı.

Cemil Tugay, İzmir’e ve Çeşme’ye bu şekilde özel yatırımların çok önemli olduğunu ve daha fazlasının da beklendiğini dile getirdi.

Açılışın yapıldığı gün ilk olarak bir basın toplantısı düzenlendi. Basın toplantısında konuşan Lucien Arkas, Alaçatı’ya otel yatırımlarının da olduğunu ancak böyle bir kültür sanat merkezi eksikliğini gidermek istediklerini dile getirdi. Arkas, sadece İstanbul’un değil, İzmir’in de sanat merkezi haline gelmesini amaçladıklarını belirterek Urla’da açtıkları sanat merkezinin artık turistik turlara dahil edildiğini anlattı.

YAZ, KIŞ SANAT...

Lâl Denizli ise Lucien Arkas’a teşekkür ederek “Çeşme’yi iki ayla sınırlayamayız. Sadece deniz, kum, güneşle anıldığında Çeşme’nin kültürel mirasına haksızlık etmiş oluruz” dedi. Denizli, Çeşme’nin kışın da canlandırılması gerektiğini ifade ederken yıl boyunca etkinlikler yapılmasını bu merkez ve yeni açılacak mekânlarla sağlamak istediklerini vurguladı. Başkan, ilçeye gelen misafirlerin önceden araştırdıklarında kültürel etkinlik olarak sadece Çeşme Kalesi’ni gördüklerini anlattı ve bunu değiştirmeyi amaçladıklarını söyledi. Öte yandan Denizli, İzmir Belediye Başkanı Cemil Tugay’la da konuştuklarını ve belediyenin de bir kültür sanat merkezi yapma isteğinin heyecanla karşılandığını belirtti.

Toplantıda konuşan Merve Arkas ise Arkas Sanat Alaçatı içerisine açılan Monerve isimli pastanenin yaşama geçiş sürecini anlattı ve dünyada da bu tür mekânların olmazsa olmazlarından olduğunu dile getirdi.

BİRİ KALICI İKİ DEV SERGİ



ARKAS Sanat Direktörü Müjde Unustası, İzmir’de bir sanat rotası çizdiklerini vurguladı. Açılan iki sergi hakkında bilgi veren Unustası, Arkas Koleksiyonu’ndan oluşturulan dünyaca ünlü sanatçı Victor Vasarely sergisinin kalıcı olacağını belirtti. Vasarely’nin eserleri daha önce İstanbul ve İzmir’de sergilere konu olmuştu. Açılan ikinci sergi ise dev bir sergi. 155 sanatçının eserleri Dr. Necmi Sönmez küratörlüğünde bir araya getirildi. Bütün sanatçıların 40 yaş altında olduğuna dikkat çeken Sönmez, genç sanatçılara alan açmanın önemini anlattı ve sergideki eserler hakkında bilgi verdi.



Müjde Unustası, Pierre Vasarely, Lucien Arkas, Lâl Denizli ve Merve Arkas