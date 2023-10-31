İzmir’de tiyatro şöleni: 15 günde 19 oyun

Yayınlanma: 31.10.2023 - 10:39

Güncelleme: 31.10.2023 - 10:39

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in, İzmir’i kültür sanatın başkenti haline getirme hedefi doğrultusunda düzenlenen İzmir Tiyatroları Buluşması, bu yıl üçüncü defa yapıldı. 15 Ekim’de başlayan İzmir Tiyatroları Buluşması, 19 oyun ve 2 atölye ile kentin tüm noktalarında 15 gün boyunca tiyatro şöleni yaşattı. Türk edebiyatının unutulmaz isimlerinden Muzaffer İzgü’nün anısına ithaf edilen 3. İzmir Tiyatroları Buluşması 30 Ekim’de Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikası’nda yapılan etkinlikle son buldu.

ÖZUSLU: BİRLİKTE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, “Biz İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak sanat ışığının şehrin her köşesine, salonuna, sokağına, insanına sirayet etmesi için sizlerle birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Organizasyonun sivil toplum kuruluşları ve yerel dinamikleri sahnede bir araya getirmesiyle yerel kültürü desteklemesi de bizler için çok büyük artıdır. Tiyatronun yerel kültür sanat yaşamını güçlendirebileceğini, üretenlerle sivil toplum kuruluşlarını yönetime dahil edebileceğini ispatlayan bu organizasyona katkı sunan herkesi kutluyorum. Sanat sokakta güzeldir” ifadelerini kullandı.