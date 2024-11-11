İzmir'de ünlü orkestra şefi ile genç piyanist aynı sahneyi paylaşacak

Ödüllü orkestra şefi Christoph Mathias Mueller ile Vigo Uluslararası Piyano Yarışması'nda Martha Argerich özel ödülünü kazanan 15 yaşındaki genç piyanist Eren Düzenli konser verecek.

İzmir'de ünlü orkestra şefi ile genç piyanist aynı sahneyi paylaşacak
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AA
Yayınlanma: 11.11.2024 - 14:36

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası (İZDSO), ödüllü orkestra şefi Christoph Mathias Mueller ile genç piyanist Eren Düzenli'yi bir araya getirecek.

İZDSO'dan yapılan açıklamaya göre, şef Mueller ile Düzenli, Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) konser verecek.

Konserde, Claude Debussy'nin "Petite Suit", Camille Saint-Saens'in "Piyano Konçertosu No.2" ve Hector Berlioz'un "Fantastik Senfoni" eserleri seslendirilecek.

Neslinin en yetenekli ve meraklı şefleri arasında gösterilen Mueller, 2013 ve 2017'de "ECHO Klasik", 2020'de ise "OPUS Klasik" ödülünün sahibi olmuştu.

Henüz 15 yaşındaki Eren Düzenli ise temmuz ayında Vigo Uluslararası Piyano Yarışması'nda Martha Argerich özel ödülünü kazanmıştı.

Konser 15 Kasım saat 20.00'de gerçekleştirilecek.


Etiketler: #konser #piyano #piyanist #Christoph Mathias Mueller

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