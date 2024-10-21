Antalya Devlet Senfoni Orkestrası'ndan Cumhuriyetin 101. yıl dönümüne özel konser!

Antalya Devlet Senfoni Orkestrası, "Cumhuriyet Bayramı Özel Konseri"ni 25 Ekim'de gerçekleştirecek.

Antalya Devlet Senfoni Orkestrası'ndan Cumhuriyetin 101. yıl dönümüne özel konser!
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AA
Yayınlanma: 21.10.2024 - 15:50

Antalya Devlet Senfoni Orkestrası, Cumhuriyetin 101. yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan "Cumhuriyet Bayramı Özel Konseri"ni sanatseverlerle buluşturacak.

Konser programı, 25 Ekim saat 20.30'da Antalya Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Konserde, besteci ve orkestra şefi Oğuzhan Balcı'nın Cumhuriyetin 100. yıl dönümü için bestelediği "Bir Ulus Uyanıyor" isimli eser seslendirilecek.

Balcı'nın yöneteceği konserde, İstanbul Devlet Opera ve Balesi solist sanatçıları mezzo soprano Aylin Ateş, tenor Ufuk Toker ve bariton Caner Akgün sahne alacak.

Sahnede sanatçılara, müzikolog Ersin Antep anlatıcı olarak eşlik edecek.


Etiketler: #Cumhuriyet Bayramı #atatürk kültür merkezi #Antalya Devlet Senfoni Orkestrası

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