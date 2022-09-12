İzmir’in coşkusu inadına sürüyor

12 Eylül 2022 Pazartesi, 03:35

İzmir’in kurtuluşunun 100. yılı etkinlikleri 10 Eylül’deki “İzmir Türküleri” albümünün halka açık lansman konseriyle sona erdi. Herkesin aklı bir gün önceki Tarkan konserindeydi, gün boyu İzmir’de insanların yüzü gülüyor, konseri konuşuyor, kimisi alana giremediğinden yakınıyordu. Tabii ki şehirde hiç kimse bazı iktidar yanlılarının Türkiye’nin bir şehrinin kurtuluşunun kutlanmasından duydukları rahatsızlığı gündemine almamıştı. Hatta AKP İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’ın aynı gün şehirde olduğunu bile duymamışlardı.

İzmirliler, önceki gün bu kez Kültürpark Çim Konser Alanı’nı önemli sanatçılardan İzmir Türküleri’ni dinlemek için doldurdular. Ev sahibi Tunç Soyer, eşi Neptün Soyer’le birlikte bu konserin de tamamını sahne önünden takip etti.

Konser, arşivlik albümün müzik direktörlüğünü ve türkülerin düzenlemesini yapan Tuluğ Tırpan’ın özel olarak bestelediği “Prelüd İzmir”le başladı. Ardından Göksel, şık elbisesiyle İzmirlileri selamlayarak “İzmir’in Kavakları”nı seslendirdi. Feridun Düzağaç sahnede “Gerizler Başı” türküsünü söylerken şarkı sonrası “Her şeyin yakında çok güzel olacağına inanıyorum” diye umut verdi. Feryal Öney ve Fehmiye Çelik “Ah Bir Ataş Ver” türküsünü seslendirdikten sonra İzmir’in barış şehri olmasına vurgu yaptı. Pinhani grubunun solisti Sinan Kaynakçı, “Milo Mu Ke Mandarini” türküsünü Rumca söyledi. Mübadelenin ortak acılar yarattığına ve Yunanistan’la artık barış içinde yaşamamız gerektiğine ilişkin güzel bir konuşma yaptı. maNga grubunun solisti Ferman Akgül “Uçun Kuşlar Uçun İzmir’e Doğru”yu söylerken festival ve konser yasaklarının arttığı bugünlerde böyle bir konser verebilmenin önemli olduğunu ifade etti. Öznur Serçeler “Fayton”, Doğan Duru “Harmandalı”, Nilipek “Mendilimin Ucuna Sakız Bağladım”, Yiğit Kaya ise “Esma” türkülerini seslendirdi.

İZMİR MARŞI’YLA KAPANIŞ

Konser sonunda sanatçılar sahneye çıkarak Tunç Soyer’den teşekkür çiçeklerini aldı. Sanatçılar, İzmir Marşı’nı izleyiciyle birlikte coşkuyla söylediler, Kültürpark’ta başka bir sahnede konser veren Can Gox da bu sırada aralarına katıldı.

“İzmir Türküleri” albümünün prodüktör koltuğunda Süheyl Atay oturuyor. Lansman konserine başka konser ve programları nedeniyle katılamayan isimlerden Cem Adrian “Fayton”, Soner Olgun “Ah Bir Ataş Ver”, Yaşar ise “Harmandalı” türküsünü seslendiriyor. Albümün kayıtları ise Prag Filmharmonic Orchestra ile yapıldı.