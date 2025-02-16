İzmir'in sanat rotası... Çeşitli etkinlikler sanat tutkunlarıyla buluşacak!

Yayınlanma: 16.02.2025 - 22:19

Güncelleme: 16.02.2025 - 22:20

İzmir, 17-23 Şubat'ta tiyatro oyunlarından konserlere, sergilerden söyleşilere kadar birçok sanatsal etkinliğe ev sahipliği yapacak.

İzmir Devlet Tiyatrosu'nun Konak Sahnesi'nde "Rüstemoğlu Cemal'in Tuhaf Hikayesi" ve "Otobüs Durağında Üç Bencil", Bornova Kültür Merkezi Bozkurt Kuruç Sahnesi'nde "Martı", Karşıyaka Ragıp Haykır Sahnesi'nde "Radyo-yu Hümayun" ve "Umudunu Yitirmeyen Sığırcık", Urla Atatürk Kültür Merkezi Sahnesi'nde "Kaçaklar", Karşıyaka Fuaye Sahnesi'nde ise yine "Umudunu Yitirmeyen Sığırcık" oyunları sahnelenecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür Orkestrası Medeni Kanunun Kabulünün Yıldönümü Etkinlikleri kapsamında 17 Şubat'ta Tarihi Havagazı Fabrikası'nda, Olten Filarmoni Orkestrası 19 Şubat'ta Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) periyodik konserini gerçekleştirecek.

İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu ise 20 Şubat'ta "Acemaşıran Klasik Takım Konseri"ni Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde, İzmir Devlet Senfoni Orkestrası ise 21 Şubat'ta periyodik konserini AASSM'de sanatseverlerin beğenisine sunacak.

İzmir Devlet Opera ve Balesi, 22 Şubat'ta Bornova Kültür Merkezi Necdet Aydın Salonu'nda "Dansın Ritmi" balesini sahneleyecek.

İzmir Kültür Sanat Fabrikası'nda ise 17 Şubat'ta "Halil Koçakoğlu ile Çocuklarla Felsefe Atölyesi", 19-20'ta "Türk Musikisinde Usul Kavramı ve Eğitimi" sempozyumu, 20 Şubat'ta "Akrilik Boyalarla Desen Atölyesi" yapılacak.