İzmir'in lezzet hazinesi hafta sonu sofralarına çok yakışacak: Püf noktalarıyla Tire köftesi tarifi

Yayınlanma: 14.02.2025 - 20:34

Güncelleme: 14.02.2025 - 20:34

Tire köftesi, İzmir'in Tire ilçesine özgü, hafif ve lezzetli bir köfte çeşididir. İncecik kıyılmış dana etiyle hazırlanan bu köfte, yağsız olarak özel şişlerde pişirilir ve tereyağlı domates sosuyla servis edilir. Hem sağlıklı hem de oldukça lezzetli olan Tire köftesi, özellikle Ege mutfağı sevenler için vazgeçilmez bir tariftir. Peki, İzmir'in lezzet hazinesi olan bu tarif nasıl yapılır? İşte, püf noktalarıyla Tire köftesi tarifi...

TİRE KÖFTESİ TARİFİ

Malzemeler

Köfte için:

500 gram dana döş kıyma (orta yağlı, zırh kıyması tercih edilebilir)

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Sosu için:

2 yemek kaşığı tereyağı

2 adet domates (rendelenmiş)

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı toz şeker

Servis için:

4 adet lavaş ekmeği veya pide

1 kase süzme yoğurt

Tereyağında kızartılmış biber

TİRE KÖFTESİ YAPILIŞI

Kıyma, tuz ve karabiberi bir kaba alın ve iyice yoğurun.

Tire köftesi için kıyma harcına soğan, ekmek içi veya yumurta eklenmez.

Yoğurma işlemi, kıymanın birbirine iyice yapışmasını sağlamalıdır.

Yoğurduktan sonra streç filme sararak buzdolabında en az 1 saat dinlendirin.

Dinlenen kıymayı ceviz büyüklüğünde parçalara ayırın ve uzun ince köfte şekli verin.

Şişlere dikkatlice dizerek sıkı sıkı yerleştirin.

Köfteleri yağsız, kızgın bir döküm tavada veya ızgarada çevirerek pişirin.

Orta ateşte her tarafı eşit şekilde kızarana kadar pişirmek önemlidir.

Tereyağını bir tavada eritin.

Üzerine rendelenmiş domatesleri ekleyin ve kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin.

Tuz ve şekeri ekleyerek sosu birkaç dakika daha kaynatın.

Lavaş veya pideyi ısıtıp tabaklara alın.

Üzerine pişen köfteleri yerleştirin ve sıcak domates sosunu dökün.

Tereyağında kızartılmış biber ve süzme yoğurt ile servis edin.

Afiyet olsun!





TİRE KÖFTESİ PÜF NOKTALARI

Kullanılan kıymanın kaliteli ve orta yağlı olması köftenin lezzetini artırır.

Kıyma harcına fazla malzeme eklenmemesi, köftenin orijinal lezzetini korumasını sağlar.

Köfteleri pişirirken fazla bastırmamak ve sık sık çevirmek, içinin sulu kalmasına yardımcı olur.

Köfteleri servis etmeden hemen önce soslamak, lezzetinin içine işlemesini sağlar.